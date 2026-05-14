«VK Знакомства» добавили возможность отправлять фотографии и голосовые сообщения

В сервисе «VK Знакомства» появилась возможность обмениваться голосовыми сообщениями и изображениями. Разработчики добавили эти функции, чтобы оживить диалоги: с помощью голоса удобнее передавать интонации и эмоции, а отправка снимков доступна только после обмена текстовыми сообщениями. Безопасность по-прежнему остаётся в приоритете — алгоритмы автоматически распознают нежелательный контент и отправляют его в размытом виде. При желании можно полностью отключить приём фотографий в настройках.«Мы стараемся дать пользователям как можно больше инструментов, чтобы у них была возможность лучше узнать собеседника до встречи. Обмен голосовыми сообщениями и фото — следующий шаг в этом направлении. Мы уделяем особое внимание безопасности: пользователь сам контролирует, какой контент он хочет видеть и с кем продолжать общение», — подчеркнул директор VK Знакомств Игорь Кузнецов.