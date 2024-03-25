VK Знакомства представили новый способ найти пару по интересам

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Пользователи сервиса могут открыть одну из 15 тематических подборок и выбирать анкеты по увлечениям: например, среди любителей смотреть кино, путешествовать или играть в видеоигры. Новая функция дополняет возможности алгоритмов VK Знакомств по поиску пары и повышает вероятность взаимных мэтчей.Тематические подборки помогают сократить путь от создания анкеты до знакомства. Пользователь может сразу увидеть людей с увлечениями, которые ему интересны: познакомиться с любителями музыки в подборке «Слушают сердцем» или с активными туристами в «С ними не соскучишься».Новый способ поиска пары приближает онлайн-дейтинг к формату первых встреч в офлайне, которые включают в себя разговоры на тему разных интересов. По данным исследования портала Cloudwards.net о тенденциях на рынке онлайн-знакомств, 49% пользователей дейтинг-сервисов было легко найти вторую половинку, которая разделяет их хобби и интересы.VK Знакомства помогают найти пару для романтического общения и выстраивать диалог с новыми людьми. Для удачного мэтча пользователи могут выбирать интересы из более чем 100 вариантов по таким критериям, как «Творчество», «Активный образ жизни», «Социальная жизнь», «Музыка». Умные алгоритмы предлагают людей с наиболее совпадающими увлечениями, подсказки в чатах помогают найти тему для разговора в соответствии с интересами собеседника. За два года существования дейтинг-сервиса количество его пользователей достигло 26 миллионов, с момента запуска в нём образовалось 100 миллионов мэтчей.