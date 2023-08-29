«VK Звонки» научились расшифровывать диалог в текст

Олег

VK

Фото: VK

Сервис для аудио- и видеозвонков от VK получил несколько полезных нововведений. Об этом сообщает пресс-служба.

Согласно источнику, в приложении «VK Звонки» появилась возможность расшифровки разговоров. Функция работает на основе машинного обучения и нейросетей; она автоматически распознает слова в аудиодорожке диалога, после чего переводит их в текстовый формат и сохраняет в чате звонка. Прочесть разговор можно после того, как вызов завершится.

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VK
Фото: VK

Текстовую расшифровку может включить любой пользователь «VK Звонков», при этом все участники диалога получат оповещение об этом. В процессе расшифровки система сама расставляет таймкоды и имена говорящих.

Помимо этого, собеседники смогут включать субтитры прямо в реальном времени — они будут отображаться во время речи каждого участника звонка только у тех, кто включил эту функцию у себя. 

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Источник:
VK
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