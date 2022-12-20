VK ВКонтакте

VK Звонки получили главную фишку Apple FaceTime

Фархад


VK Звонки

Соцсеть ВКонтакте запустила совместный просмотр видеоконтента в VK Звонках. Ключевыми фичами нововведения являются реакции в реальном времени и безлимитное количество зрителей.

Пользователи смогут совместно просматривать фильмы, сериалы, стримы или ролики блогеров и делиться реакциями во время видеоконференций на платформе VK Звонки. Смотреть можно любой контент, размещённый на VK Видео.

Новые функции доступны для любых конференций вне зависимости от количества участников беседы.

Перейти в режим совместного просмотра можно из любой видеоконференции, нажав на кнопку «Просмотр видео», после чего нужно выбрать ролик с платформы VK Видео.

Управлять воспроизведением контента могут администратор конференции и пользователь, запустивший видео.

Пока функция совместного просмотра доступна в основном приложении ВКонтакте и веб-версии соцсети. Пользователям iOS нововведение станет доступно в ближайшее время.

Стоит отметить, что у Apple есть схожая функция для совместного просмотра во время звонков по FaceTime — SharePlay, но она ограничена количеством пользователей в конференции и транслируемым контентом.

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Источник:
VK
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