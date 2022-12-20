VK Звонки получили главную фишку Apple FaceTime

Соцсеть ВКонтакте запустила совместный просмотр видеоконтента в VK Звонках. Ключевыми фичами нововведения являются реакции в реальном времени и безлимитное количество зрителей.Пользователи смогут совместно просматривать фильмы, сериалы, стримы или ролики блогеров и делиться реакциями во время видеоконференций на платформе VK Звонки. Смотреть можно любой контент, размещённый на VK Видео.Новые функции доступны для любых конференций вне зависимости от количества участников беседы.Перейти в режим совместного просмотра можно из любой видеоконференции, нажав на кнопку «Просмотр видео», после чего нужно выбрать ролик с платформы VK Видео.Управлять воспроизведением контента могут администратор конференции и пользователь, запустивший видео.Пока функция совместного просмотра доступна в основном приложении ВКонтакте и веб-версии соцсети. Пользователям iOS нововведение станет доступно в ближайшее время.Стоит отметить, что у Apple есть схожая функция для совместного просмотра во время звонков по FaceTime — SharePlay, но она ограничена количеством пользователей в конференции и транслируемым контентом.