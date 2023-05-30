VK Звонки получили новые возможности видеосвязи

Артем
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В сервисе появилась возможность разделиться на группы и общаться в отдельных сессионных залах. Это будет полезно бизнесу, образовательным учреждениям и организаторам мероприятий.

Сервис VK Звонки объявил о запуске новой функции. Теперь во время видеоконференции участники смогут поделиться на сессионные залы. В одном звонке создается до 50 залов и неограниченное количество участников в каждом. Функция открывает новые возможности для проведения бизнес-переговоров, лекций в учебных заведениях и организационных планировок. Разделение на залы в VK-звонках бесплатно, а длительность конференций не ограничена.

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Новая возможность работает на любых устройствах с последним обновлением. Созданием виртуальных залов занимается организатор конференции. Распределение участников проходит автоматически в случайном порядке или вручную. Есть возможность добавлять или удалять участников, назначать дополнительных администраторов, привлекать внимание участника просьбой включить камеру или микрофон и т. д. Создатель сессии может перемещаться по залам и наблюдать за активностью участников. Функции VK Звонков неограниченны, как и прежде доступны демонстрация экрана, совместный просмотр, реакции, запись и трансляция звонка. 

В будущем команда VK Звонков обещает добавить возможность ограничивать время работы в группах и автоматически закрывать залы. Администраторы получат возможность ограничивать выход из залов до окончания работы — например, для проведения экзаменов, а также писать одновременно всем участникам конференции. 

В веб-версии уже можно скачивать список участников звонка, чтобы быстро проанализировать состав больших конференций. В дальнейшем функция появится и на других платформах.
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