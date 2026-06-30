Вход через Google и Apple запрещен: как не потерять свои аккаунты на российских сайтах

Отечественные сайты начали активно рассылать пользователям предупреждения о невозможности войти в личные кабинеты на российских сайтах и в приложениях через привычные зарубежные сервисы. Об этом пишет «Фонтанка».Ранее мы сообщали, что власти РФ приняли поправки о штрафах до 1,4 млн рублей для владельцев сайтов, предоставляющих возможность входа в аккаунт через иностранные сервисы — чаще всего это кнопки «Войти через Google» и «Войти с Apple». Сайты уже начали удалять эти кнопки и оповещать пользователей об изменениях с 6 июля.Стоит отметить, что речь не идет о блокировке таких аккаунтов, а лишь о смене способа входа, как если бы у вас не забирали квартиру, а лишь сменили замок. Однако если «ключ» или способ входа, у вас всего один, то после 6 июля вы просто не попадете в свою учетную запись.Чтобы этого не случилось, рекомендуется прямо сейчас зайти в настройки своих аккаунтов, созданных через Google и Apple, и привязать дополнительные способы входа — российский номер телефона, адрес email, профиль VK ID или «Госуслуги». Если не сделать этого в ближайшие дни, то после вступления ограничений в силу восстанавливать доступ к своим кабинетам придется долго и вручную через общение со службой поддержки каждого отдельного сайта.