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Вход через Google и Apple запрещен: как не потерять свои аккаунты на российских сайтах

Олег


Отечественные сайты начали активно рассылать пользователям предупреждения о невозможности войти в личные кабинеты на российских сайтах и в приложениях через привычные зарубежные сервисы. Об этом пишет «Фонтанка». 

Ранее мы сообщали, что власти РФ приняли поправки о штрафах до 1,4 млн рублей для владельцев сайтов, предоставляющих возможность входа в аккаунт через иностранные сервисы — чаще всего это кнопки «Войти через Google» и «Войти с Apple». Сайты уже начали удалять эти кнопки и оповещать пользователей об изменениях с 6 июля. 

Стоит отметить, что речь не идет о блокировке таких аккаунтов, а лишь о смене способа входа, как если бы у вас не забирали квартиру, а лишь сменили замок. Однако если «ключ» или способ входа, у вас всего один, то после 6 июля вы просто не попадете в свою учетную запись. 

Чтобы этого не случилось, рекомендуется прямо сейчас зайти в настройки своих аккаунтов, созданных через Google и Apple, и привязать дополнительные способы входа — российский номер телефона, адрес email, профиль VK ID или «Госуслуги». Если не сделать этого в ближайшие дни, то после вступления ограничений в силу восстанавливать доступ к своим кабинетам придется долго и вручную через общение со службой поддержки каждого отдельного сайта.
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Источник:
Фонтанка
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