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ВКонтакте готовит масштабный редизайн ленты медиарекомендаций. В ней появится больше вовлекающего контента

Фархад

VK

Социальная сеть ВКонтакте тестирует новую ленту рекомендаций с уклоном на вовлекающий медиаконтент, который включает в себя фотографии, яркие иллюстрации и эффектные клипы, в виде специальной витрины.

Нововведения следуют тенденциям роста потребления медиаконтента и запросам аудитории. При переходе к любой публикации в новой ленте соцсеть предложит персональную подборку похожего контента. Так пользователи смогут увидеть больше материалов на главном экране, познакомиться с новыми авторами и интересными тематиками.

В новой ленте также задействованы нейросети и специальные алгоритмы — они будут анализировать контент на визуальную привлекательность, трендовость и актуальность.

Пока нововведение доступно только некоторым пользователям в рамках закрытого тестирования.

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Источник:
VK
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Комментарии

+443
samOsebe
как же я правильно сделал, решив, однажды, избавиться от всех соцсетей.
2 часа назад в 18:49
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