ВКонтакте готовит масштабный редизайн ленты медиарекомендаций. В ней появится больше вовлекающего контента

Социальная сеть ВКонтакте тестирует новую ленту рекомендаций с уклоном на вовлекающий медиаконтент, который включает в себя фотографии, яркие иллюстрации и эффектные клипы, в виде специальной витрины.Нововведения следуют тенденциям роста потребления медиаконтента и запросам аудитории. При переходе к любой публикации в новой ленте соцсеть предложит персональную подборку похожего контента. Так пользователи смогут увидеть больше материалов на главном экране, познакомиться с новыми авторами и интересными тематиками.В новой ленте также задействованы нейросети и специальные алгоритмы — они будут анализировать контент на визуальную привлекательность, трендовость и актуальность.Пока нововведение доступно только некоторым пользователям в рамках закрытого тестирования.