Еврокомиссия включила соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram в обновлённый перечень ресурсов, в которых массово распространяется пиратский контент. Это следует из документа, опубликованного на её сайте.
Пиратский список ресурсов был создан Еврокомиссией в 2018 году. Он содержит четыре раздела:
- Онлайн-сервисы, предоставляющие или облегчающие доступ к пиратскому контенту (именно сюда вошли «ВКонтакте» и Telegram)
- Платформы для онлайн-торговли
- Интернет-аптеки и сервисы, распространяющие лекарства
- Офлайновые торговые площадки
Еврокомиссия отмечает, что «ВКонтакте» предоставляет пользователям доступ к пиратским копиям фильмов, мультфильмов и сериалов, причём на сайте и в приложении есть удобная функция поиска видеоконтента, а сами фильмы воспроизводятся через встроенный видеоплеер. Кроме того, в соцсети можно обнаружить незаконно скопированные электронные версии книг. У «ВКонтакте» есть инструменты для блокировки нелегальных файлов, однако Еврокомиссия зафиксировало большое количество жалоб на то, что эти инструменты малоэффективны.
В отношении Telegram указано, что владельцы мессенджера безразлично относятся к блокировке пиратского контента и не ограничивают деятельность групп по обмену нелегальными копиями фильмов, песен и другой интеллектуальной собственности.
В опубликованном документе содержится примечание о том, что «ВКонтакте» и Telegram возражают против включения в этот список, поскольку они утверждают, что ведут активную борьбу с пиратством и удаляют нелегально распространяемый контент после получения жалоб от правообладателей.
Никакой юридической силы этот перечень не имеет, он никак не скажется на дальнейшей деятельности «ВКонтакте» и Telegram, но потенциально может привести к постановке вопроса о блокировке этих проектов в странах Евросоюза.
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По-моему борьба с телеграммом всем все показала. У нас торенты заблокированы, но это никак не мешаем всем ими пользоваться