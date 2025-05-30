ВКонтакте ко Дню защиты детей запустила лимитированные благотворительные стикеры и объявила конкурс сказок





ВКонтакте и фонды «Обнажённые сердца», «Простые вещи» и «Один, два, все» выпустили специальные стикеры «Добрики» по рисункам от подопечных благотворительных организаций. Проект направлен на поддержку детей с особенностями развития. Также вместе с издательством «Альпина.Дети» VK проводит творческий конкурс детских сказок. Лучшие работы войдут в большой сборник сказок от пользователей. ВКонтакте и фонды «Обнажённые сердца», «Простые вещи» и «Один, два, все» выпустили специальные стикеры «Добрики» по рисункам от подопечных благотворительных организаций. Проект направлен на поддержку детей с особенностями развития. Также вместе с издательством «Альпина.Дети» VK проводит творческий конкурс детских сказок. Лучшие работы войдут в большой сборник сказок от пользователей. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Благотворительные стикеры

Конкурс «Придумай сказку»

В рамках акции подопечные фондов создали рисунки, по мотивам которых вышел стикерпак в социальной сети. Все средства, собранные от его продажи, будут направлены на развитие программ помощи детям с особенностями развития.К акции ко Дню защиты детей присоединились три организации. Фонд «Обнажённые сердца» помогает детям и молодым людям с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна и другими особенностями развития. Фонд «Простые вещи» поддерживает подростков и молодых людей с ментальными особенностями. Организация «Один, два, все» оказывает помощь детям с ограниченными возможностями из детского дома-интерната № 4 в Павловске.В совместном проекте VK и издательство «Альпина.Дети» предлагают пользователям занять своих детей на каникулах и вместе написать сказку, которая сможет попасть в настоящую книгу сказок. Тема — «Город, в котором живут игрушки», принимаются работы в прозе или в виде стихотворения. Объём произведения — до 6 тысяч знаков без пробелов. Можно дополнить заявку графическими материалами: рисунками или комиксами.Конкурсные работы нужно разместить в специальной форме с 1 июня по 15 июля. Принять участие могут дети до 12 лет вместе с родителями. Имена 10 победителей объявят 1 сентября в сообществе VK Праздники. Их сказки войдут в сборник, который будет опубликован осенью 2025 года.Издательство «Альпина.Дети» проведёт серию онлайн-встреч с детскими писателями, чтобы участники конкурса смогли лучше подготовиться. Эксперты расскажут, как создавать литературные произведения: придумывать героя, выбирать жанр и писать так, чтобы читатель не мог оторваться от книги. Анонсы и эфиры будут опубликованы в сообществе издательства: vk.com/alpinadeti