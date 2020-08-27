В «Клипах» VK появились AR-фоны с технологией 360°: новая функция перенесёт автора видео в виртуальное пространство, которое будет изменяться вместе с тем, как пользователь двигает камерой. Подобной возможности нет ни в одном другом сервисе для создания и просмотра коротких вертикальных видео — это способ выделить свои клипы на фоне остальных и привлечь внимание аудитории.
Виртуальное пространство в «Клипах» становится одним из способов путешествовать, пока границы закрыты, и радовать подписчиков «отпускным» контентом. Уже сейчас среди эффектов в формате 360° доступны фотопейзажи (джунгли, пляжи, поверхность Луны) и необычные места (баня, тренажёрный зал или барабан стиральной машинки). Кроме того, пользователь может снять клип, виртуально переместившись в другой город (Лондон, Нью-Йорк или Сидней ), или к известной достопримечательности (египетским пирамидам, Великой Китайской стене, Красной площади).
Ранее «ВКонтакте» и группа контентмейкеров Dream Team House объявили о сотрудничестве и открыли первый в истории VK блогерский дом. Авторы живут в общем пространстве, там же снимают креативные вертикальные видео и публикуют их в «Клипах» ВКонтакте. За первый месяц работы раздел собрал 3 млрд просмотров, а ежедневно клипы на платформе просматривают больше 200 млн раз.
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