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«ВКонтакте» обновила веб-платформу и ускорила загрузку сайта на 25%

Александр


Изменения затронули ключевые разделы соцсети: ленту, профили, сообщества, мессенджер, клипы, фотографии и маркет.

Пользователи веб-версии «ВКонтакте» сразу видят шапку, навигацию и структуру страницы, а контент подгружается параллельно. В результате страницы открываются на 25% быстрее, а среднее время перехода между разделами ускорилось в 3,5 раза.

Обновление стало частью масштабной технологической трансформации «ВКонтакте». Изменения внедряются поэтапно с сохранением стабильности сервиса. Модернизация повысила скорость работы сайта и значительно сократила цикл разработки: обновления и новые функции выходят быстрее.

«Обновление архитектуры веб-версии „ВКонтакте“ — это не только про скорость загрузки страниц. Такие изменения создают фундамент для дальнейшего развития сервиса, помогают ускорять разработку и быстрее запускать новые возможности для пользователей», — прокомментировал технический директор «ВКонтакте» Юрий Кочарян.
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