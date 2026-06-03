«ВКонтакте» обновила веб-платформу и ускорила загрузку сайта на 25%

«Обновление архитектуры веб-версии „ВКонтакте“ — это не только про скорость загрузки страниц. Такие изменения создают фундамент для дальнейшего развития сервиса, помогают ускорять разработку и быстрее запускать новые возможности для пользователей», — прокомментировал технический директор «ВКонтакте» Юрий Кочарян.

Изменения затронули ключевые разделы соцсети: ленту, профили, сообщества, мессенджер, клипы, фотографии и маркет.Пользователи веб-версии «ВКонтакте» сразу видят шапку, навигацию и структуру страницы, а контент подгружается параллельно. В результате страницы открываются на 25% быстрее, а среднее время перехода между разделами ускорилось в 3,5 раза.Обновление стало частью масштабной технологической трансформации «ВКонтакте». Изменения внедряются поэтапно с сохранением стабильности сервиса. Модернизация повысила скорость работы сайта и значительно сократила цикл разработки: обновления и новые функции выходят быстрее.