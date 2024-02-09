ВКонтакте открыла штаб-квартиру в Доме Зингера в Санкт-Петербурге после реновации

«За девять месяцев была проделана огромная работа: расширена общая площадь офиса, улучшены условия для работы, открылась одна из самых знаковых локаций Дома Зингера — атриум. Также мы открыли спортзал, массажный кабинет, новые кофе-поинты с фреш-баром и лаундж-зону с библиотекой и видеоиграми. Благодаря реновации офис в Доме Зингера стал таким же технологичным, как и другие офисы соцсети в Санкт-Петербурге, но при этом сохранил дух и облик одного из самых узнаваемых зданий города».

Благодаря реновации в 2023 году и открытию новых пространств площадь офиса выросла почти на треть, а количество рабочих мест увеличилось на 20%.Основная философия реновации — расширение и модернизация офисной площади с упором на технологичность и сохранение исторического наследия здания. В рамках реновации были открыты новые рабочие пространства и места отдыха, улучшена инфраструктура, обновлены мебель и оборудование. Для повышения комфорта сотрудников в офисе появились передовые системы шумоподавления, эргономичные рабочие пространства, хот-дески, шумоизоляционные пространства для телефонных звонков, новые переговорные и мягкие зоны.Компания сохранила исторический облик всех важных для Дома Зингера помещений, включая купол. На стенах помещений появилась графика с достопримечательностями города и другими офисами компании — это позволяет подчеркнуть историческую важность Санкт-Петербурга как родины ВКонтакте.Юлия Брук, HR-директор ВКонтакте:Генеральным проектировщиком, который осуществлял комплекс строительных и инженерных работ в штаб-квартире, стала компания Pridex.Дом Зингера был построен в 1902–1904 годах по проекту архитектора Павла Сюзора для компании «Зингер». Здание является одной из самых известных достопримечательностей города и носит статус памятника архитектуры. ВКонтакте разместила штаб-квартиру в Доме Зингера в 2010 году. Помимо штаб-квартиры в Доме Зингера, в Санкт-Петербурге офисы компании находятся также в БЦ «У Красного моста» и на Большой Морской улице.