

Социальная сеть «ВКонтакте» презентовала новый набор AR-масок для котов. Об этом сообщает сама компания в своем блоге.



Согласно источнику, соцсеть решила разработать и внедрить эту возможность, так как увидела большую популярность масок с дополненной реальностью для людей. По словам компании, «кошачьи» AR-маски были своего рода челленджем для команды разработчиков «ВК» — создать такую фишку для животных гораздо сложнее, чем для людей.

«Мы видим, что AR-маски очень популярны среди пользователей "Клипов": с ними примеряют новые образы, создают оригинальный контент и собирают сотни тысяч просмотров. Вместе с технологической командой Клипов ВКонтакте мы решили усложнить задачу: создать маски для котов… Чтобы нейронная сеть распознавала питомцев, мы обучили её на 10 тысячах изображений котов и кошек разных пород», — Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте»











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