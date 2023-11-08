ВКонтакте представила финальную программу Фандом Феста. Миядзаки, k-pop, кавер-дэнс и косплей — всё в одном месте

Посетители фестиваля смогут увидеть шоу по видеоиграм, киновселенным и книгам, а также конкурсы косплея и кавер-дэнса, выступления популярных бэндов из Южной Кореи, презентации новинок из мира сериалов, комиксов и кино.Помимо этого, гостей ждут сотни активностей, мастер-классы от художников, встречи с артистами, комиками, режиссёрами, авторами, косплеерами и музыкантами.Фандом Фест ВКонтакте будет проходить 10, 11 и 12 ноября на московской площадке Main Stage. Первый день фестиваля пройдёт под названием «Будет смешно» — он будет наполнен юмором и играми, второй под слоганом «Будет дэбак» посвящён Азии, третий — «Будет на экранах» — фильмам и комиксам. Ключевые события фестиваля ждут зрителей на главной сцене и в «Фан-лектории», пообщаться с артистами они смогут в «Аллее авторов»Любители digital-игр, онлайн-турниров и игровых автоматов смогут побывать в зоне «Игры», где VK Play подготовит для них активности. Для фанатов настолок Hobby Games приготовит развлечения в зоне «Настолки». Зона «Гик-маркет» предложит гостям фанатский мерч, комиксы и настольные игры, «Фуд-маркет» угостит азиатской уличной едой. В зоне «Поп-проекты» посетители смогут посмотреть стенды по фандомам и киновселенным, в «Фан-встрече» — взять автографы и сделать фото с кинозвёздами, блогерами, авторами комиксов.Купить билеты на фестиваль, узнать полную программу и расписание можно в мини-приложении «Фандом Фест».