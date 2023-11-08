ВКонтакте представила финальную программу Фандом Феста. Миядзаки, k-pop, кавер-дэнс и косплей — всё в одном месте

Посетители фестиваля смогут увидеть шоу по видеоиграм, киновселенным и книгам, а также конкурсы косплея и кавер-дэнса, выступления популярных бэндов из Южной Кореи, презентации новинок из мира сериалов, комиксов и кино.
Помимо этого, гостей ждут сотни активностей, мастер-классы от художников, встречи с артистами, комиками, режиссёрами, авторами, косплеерами и музыкантами.
Фандом Фест ВКонтакте будет проходить 10, 11 и 12 ноября на московской площадке Main Stage. Первый день фестиваля пройдёт под названием «Будет смешно» — он будет наполнен юмором и играми, второй под слоганом «Будет дэбак» посвящён Азии, третий — «Будет на экранах» — фильмам и комиксам. Ключевые события фестиваля ждут зрителей на главной сцене и в «Фан-лектории», пообщаться с артистами они смогут в «Аллее авторов»
Купить билеты на фестиваль, узнать полную программу и расписание можно в мини-приложении «Фандом Фест».