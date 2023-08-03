«Вконтакте» представила обновленный редактор постов и фото

Обновление фоторедактора

Новые возможности для загрузки фото

Новый интерфейс для создания постов

Пользователям смогут быстрее и проще редактировать и публиковать загруженные изображения. Теперь доступно еще больше фильтров и пропорций для обрезки кадра, возможность загружать снимки без альбомов и выбирать между каруселью и сеткой при публикации фото.В фоторедакторе появилось больше фильтров: они позволяют усилить контраст и сделать цвета более яркими или мягкими. Также можно выбрать интенсивность фильтра. Авторам стало доступно больше пропорций для обрезки кадра, возможность перемещать область кадрирования и поворачивать её на любое количество градусов. Также фоторедактор получил новый дизайн, для удобной навигации по инструментам. Опции доступны пользователям, когда они делятся снимками в записях и добавляют фото в альбомы.Важные фотографии можно закрепить в разделе «Фото», чтобы они всегда были видны в профиле. Снимки можно загружать напрямую в фотопоток, без добавления в альбом или размещения на стене. Также есть возможность переместить отдельные снимки в архив и скрыть их, а потом в любой момент вернуть во вкладку «Фото» или в любой из альбомов. Редактировать альбомы и менять настройки их приватности теперь можно и с мобильных устройств.Редактор постов получил новый дизайн с акцентом на быструю публикацию контента. Все расширенные настройки вынесены на отдельный экран. При загрузке фото и видео в обновлённом редакторе будут доступны два формата публикации: сетка и карусель. Это позволит авторам контента делать выбор — чередовать форматы или остановиться на любимом варианте.Обновления раздела фотографий, фоторедактора и редактора постов постепенно станут доступны всем пользователям.