ВКонтакте представила редизайн ленты и редактора постов

Пользователи получили доступ к новому дизайну главной ленты ВКонтакте, экрана добавления новых постов и другим возможностям для размещения и взаимодействия с контентом. В апдейте сделан акцент на погружении в контент, минималистичный интерфейс и простая навигация. Перед обновлением компания провела детальный этап тестирования. По его результатам, количество подписок на сообщества из ленты увеличилось на 16%.
- Медиаконтент всегда в фокусе. Результаты тестирования показали, что фотографии, видео и клипы помогают привлечь внимание пользователей к публикации. Авторам рекомендуется добавлять визуальные форматы к текстовым постам, чтобы выделить и дополнительно раскрыть тему поста. Аудитория вовлекается и взаимодействует с контентом более активно.
- Музыка как часть визуального оформления. Треки можно прикреплять к снимку или к карусели фото для создания атмосферного контента, на который пользователи чаще реагируют.
- Новый экран создания постов. Помогает выбрать формат контента и сделать его оформление в новой ленте визуально привлекательным и вовлекающим.
«Новый дизайн ленты — это не просто визуальное обновление. Мы провели комплекс масштабных исследований, изучив потребности пользователей, авторов и бизнеса на платформе. Наша аудитория заинтересована в быстром доступе к медиаконтенту, без сложной навигации и тяжёлых интерфейсов. Благодаря длительному тестированию мы тщательно проанализировали реакцию пользователей, обратную связь авторов — и создали дизайн с учётом трансформации соцсетей в мультимедийные платформы. Он позволяет создателям оригинального контента наращивать вовлечённость с помощью медиаформатов, широко востребованных аудиторией», — отметил директор по продуктам ВКонтакте Евгений Васильев.
Лента — ключевой элемент приложения ВКонтакте и соцсеть делает большую ставку на её обновление. В мобильном приложении обновление появится в течение нескольких дней, в веб-версии — в течение ближайших недель.