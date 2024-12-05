ВКонтакте представила редизайн ленты и редактора постов

Пользователи получили доступ к новому дизайну главной ленты ВКонтакте, экрана добавления новых постов и другим возможностям для размещения и взаимодействия с контентом. В апдейте сделан акцент на погружении в контент, минималистичный интерфейс и простая навигация. Перед обновлением компания провела детальный этап тестирования. По его результатам, количество подписок на сообщества из ленты увеличилось на 16%.

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