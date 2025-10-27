«ВКонтакте» представила «Тренды» в клипах: новый способ роста авторов и объединения пользователей вокруг актуальных тем





«Тренды» в «VK Клипах» помогают авторам и брендам расширять аудиторию, участвуя в популярных темах и актуальных обсуждениях. Для зрителей это возможность получать больше интересного контента и поводов для диалога. «Тренды» в «VK Клипах» помогают авторам и брендам расширять аудиторию, участвуя в популярных темах и актуальных обсуждениях. Для зрителей это возможность получать больше интересного контента и поводов для диалога. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Актуальные тренды встроены в процесс создания коротких видео: на этапе публикации авторы видят подсказки с популярными хештегами и музыкой. Клипы с трендовым хештегом или треком становятся заметными в ленте и чаще попадают в поле внимания: алгоритмы учитывают актуальность темы и интересы зрителей, помогая качественным роликам выходить на более широкую аудиторию. Механика доступна сообществам и профилям «ВКонтакте».В специальном разделе собраны актуальные тренды и календарь заметных событий — они подсказывают авторам, что популярно сейчас и что может вызвать интерес в будущем. Виральные события получают свою витрину внутри «VK Клипов»: у каждого тренда есть страница с подборкой клипов и авторов, которые его поддерживают.С помощью «Трендов» начинающие авторы могут заявить о себе, а креаторы с аудиторией — увеличить вовлечённость. Для брендов инструмент становится способом органично входить в разговор с пользователями, а для зрителей — быть частью обсуждения популярных тем.