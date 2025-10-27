Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«ВКонтакте» представила «Тренды» в клипах: новый способ роста авторов и объединения пользователей вокруг актуальных тем

Александр


«Тренды» в «VK Клипах» помогают авторам и брендам расширять аудиторию, участвуя в популярных темах и актуальных обсуждениях. Для зрителей это возможность получать больше интересного контента и поводов для диалога.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Актуальные тренды встроены в процесс создания коротких видео: на этапе публикации авторы видят подсказки с популярными хештегами и музыкой. Клипы с трендовым хештегом или треком становятся заметными в ленте и чаще попадают в поле внимания: алгоритмы учитывают актуальность темы и интересы зрителей, помогая качественным роликам выходить на более широкую аудиторию. Механика доступна сообществам и профилям «ВКонтакте».

В специальном разделе собраны актуальные тренды и календарь заметных событий — они подсказывают авторам, что популярно сейчас и что может вызвать интерес в будущем. Виральные события получают свою витрину внутри «VK Клипов»: у каждого тренда есть страница с подборкой клипов и авторов, которые его поддерживают.

С помощью «Трендов» начинающие авторы могут заявить о себе, а креаторы с аудиторией — увеличить вовлечённость. Для брендов инструмент становится способом органично входить в разговор с пользователями, а для зрителей — быть частью обсуждения популярных тем.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Вышел трейлер нового сезона «Утреннего шоу» от Apple TV+
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Метод Хатча: обзор боевика «Никто 2»

Рекомендации

Рекомендации

Вышел BitChat — мессенджер, который круче Telegram и MAX по самому важному параметру
Без мессенджера Max теперь не получить документы на электронную подпись в «Госключе» (Обновлено: опровержение)
Попробовал новый мессенджер BitChat. Вот чем он лучше Telegram, WhatsApp и MAX!
«Все неважно, кроме цены»: Костя AcademeG четко и ёмко оценил новую Lada Iskra

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии