«ВКонтакте» представила «Тренды» в клипах: новый способ роста авторов и объединения пользователей вокруг актуальных тем

«Тренды» в «VK Клипах» помогают авторам и брендам расширять аудиторию, участвуя в популярных темах и актуальных обсуждениях. Для зрителей это возможность получать больше интересного контента и поводов для диалога.
В специальном разделе собраны актуальные тренды и календарь заметных событий — они подсказывают авторам, что популярно сейчас и что может вызвать интерес в будущем. Виральные события получают свою витрину внутри «VK Клипов»: у каждого тренда есть страница с подборкой клипов и авторов, которые его поддерживают.
С помощью «Трендов» начинающие авторы могут заявить о себе, а креаторы с аудиторией — увеличить вовлечённость. Для брендов инструмент становится способом органично входить в разговор с пользователями, а для зрителей — быть частью обсуждения популярных тем.