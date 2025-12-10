«ВКонтакте» расширила возможности VK Donut: авторы смогут зарабатывать в клипах





В «VK Клипах» появилась возможность поддерживать авторов через VK Donut. Для создателей контента это дополнительный источник дохода, для зрителей — возможность получить доступ к эксклюзивному контенту. В «VK Клипах» появилась возможность поддерживать авторов через VK Donut. Для создателей контента это дополнительный источник дохода, для зрителей — возможность получить доступ к эксклюзивному контенту.

«Короткие ролики стали ключевым форматом для коммуникации авторов с аудиторией. Интеграция монетизации в „VK Клипы“ делает этот формат не только инструментом охвата, но и дополнительным способом заработка. Это усиливает экономику создателей контента и открывает новые сценарии взаимодействия с подписчиками», — отмечает директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Авторы могут создавать один или несколько уровней доступа с разным набором преимуществ для зрителей: доступ к закрытым материалам, ранний просмотр контента или участие в эфирах. Кнопку доната под клипом можно добавить в момент загрузки ролика, она будет видна всем подписчикам сообщества.Функция полезна авторам длинных видео: они могут создавать на их основе короткие ролики и привлекать новую аудиторию. Монетизация с помощью VK Donut даст авторам дополнительный способ заработка.VK Donut — инструмент «ВКонтакте» для поддержки авторов и доступа к эксклюзивным материалам. Подписчики могут поддерживать создателей контента разово или на ежемесячной основе. С сентября поддержка через VK Donut доступна в «VK Видео» с помощью кнопки под роликами и на страницах каналов.