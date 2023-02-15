«ВКонтакте» раздает пользователям «галочки». Зачем нужно и как получить?

Российская соцсеть «ВКонтакте» внедрила возможность подтвердить аккаунт и получить отличительную отметку. Об этом сообщает пресс-служба.
Согласно источнику, «ВКонтакте» внедряет систему верификации аккаунтов. Теперь любой пользователь может получить специальную отличительную галочку, которая подтвердит, что аккаунт оригинальный и действительно принадлежит этому человеку.
Соцсеть отмечает, что процедура верификации является добровольной — пользователь может пройти её, а может не проходить по своему желанию. С помощью нового инструмента «ВКонтакте» планирует повысить градус доверия пользователей друг к другу и поддержать комфортное пространство для общения. Никаких особых преференций новая «галочка» не предоставляет.
Верифицировать аккаунт можно в своем личном кабинете VK ID на официальном сайте с сегодняшнего дня, а вскоре функция придет и в мобильное приложение. Чтобы получить серую «галочку» рядом с именем профиля, можно воспользоваться верификацией через Tinkoff ID или «Госуслуги». Фото документов отправлять не потребуется.
Согласно источнику, «ВКонтакте» внедряет систему верификации аккаунтов. Теперь любой пользователь может получить специальную отличительную галочку, которая подтвердит, что аккаунт оригинальный и действительно принадлежит этому человеку.
Соцсеть отмечает, что процедура верификации является добровольной — пользователь может пройти её, а может не проходить по своему желанию. С помощью нового инструмента «ВКонтакте» планирует повысить градус доверия пользователей друг к другу и поддержать комфортное пространство для общения. Никаких особых преференций новая «галочка» не предоставляет.
Верифицировать аккаунт можно в своем личном кабинете VK ID на официальном сайте с сегодняшнего дня, а вскоре функция придет и в мобильное приложение. Чтобы получить серую «галочку» рядом с именем профиля, можно воспользоваться верификацией через Tinkoff ID или «Госуслуги». Фото документов отправлять не потребуется.