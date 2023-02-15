«ВКонтакте» раздает пользователям «галочки». Зачем нужно и как получить?

Российская соцсеть «ВКонтакте» внедрила возможность подтвердить аккаунт и получить отличительную отметку. Об этом сообщает пресс-служба.Согласно источнику, «ВКонтакте» внедряет систему верификации аккаунтов. Теперь любой пользователь может получить специальную отличительную галочку, которая подтвердит, что аккаунт оригинальный и действительно принадлежит этому человеку.Соцсеть отмечает, что процедура верификации является добровольной — пользователь может пройти её, а может не проходить по своему желанию. С помощью нового инструмента «ВКонтакте» планирует повысить градус доверия пользователей друг к другу и поддержать комфортное пространство для общения. Никаких особых преференций новая «галочка» не предоставляет.Верифицировать аккаунт можно в своем личном кабинете VK ID на официальном сайте с сегодняшнего дня, а вскоре функция придет и в мобильное приложение. Чтобы получить серую «галочку» рядом с именем профиля, можно воспользоваться верификацией через Tinkoff ID или «Госуслуги». Фото документов отправлять не потребуется.