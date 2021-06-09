ВКонтакте стала официальным партнёром выставки Electronic Entertainment Expo (E3) — одного из крупнейших событий в игровой индустрии. Пользователи смогут прямо в VK посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия на русском языке и первыми узнать о новинках от ведущих игровых студий.
ВКонтакте проведёт прямые эфиры совместно с Electronic Mushroom — российской технологической компанией из индустрии гейминга и киберспорта. Церемония открытия Electronic Entertainment Expo пройдёт 12 июня, а презентации новинок — с 13 по 15 июня. Все трансляции будут доступны в сообществе VK Gaming (vk.com/gaming).
Electronic Entertainment Expo каждый год объединяет самых известных представителей игрового бизнеса: разработчиков и издателей компьютерных и видеоигр, а также производителей электроники и аксессуаров. По итогам события проходит церемония Official E3 2021 Awards Show, где жюри отмечает наиболее заметные идеи и продукты.
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