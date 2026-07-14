ВКонтакте теперь можно смотреть реакции друзей на посты и клипы
Редакция iGuides.ru обнаружила, что ВКонтакте все пользователи могут видеть реакции на контент от друзей или подписчиков. Информацию подтвердили в пресс-службе соцсети.
Теперь под публикациями сообществ в ленте соцсети и в ленте клипов, пользователи могут видеть лайки и комментарии друзей. Это может помочь лучше понимать, какой контент уже заинтересовал близкий круг общения, и быстрее находить публикации, видео и авторов по своим интересам.
ВКонтакте считают, что апдейт поможет находить новый контент не только на основе алгоритмов соцсети, но и через действия людей, которым пользователи доверяют.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides