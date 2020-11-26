Пушкин умер

Соцсеть «ВКонтакте» добавила специальную пометку для страниц людей, которые умерли. Вместо отметки о дате и времени последнего посещения указано, что это «страница умершего человека».

Чтобы назначить на страницу такую отметку, родственникам умершего нужно обратиться в поддержку «ВКонтакте» и предоставить доказательство смерти — например, фотографию свидетельства о смерти. Эта пометка видна только на странице пользователя, а в списке друзей она не появляется. При этом вся публикованная на странице информация и все сведения из профиля остаются нетронутыми.

Родственники не получают контроль над страницей и не могут менять настройки, удалять что-либо, читать переписку, просматривать скрытые альбомы и узнать, какие друзья были скрыты. Родственникам также может быть предложено удалить страницу умершего в качестве альтернативы, если её присутствие в соцсети доставляет им неприятные ощущения.

В случае злого розыгрыша или ошибки у пользователя (если он жив) есть возможность восстановить доступ к своей странице через поддержку, тогда пометка о его смерти будет снята.

Аналогичная возможность есть на Facebook. После получения доказательств смерти пользователя соцсеть превращает его страницу в мемориальную доску. При этом доверенному лицу становится доступна часть данных (например, фотографии), но полный доступ к странице не предоставляется, в частности нельзя прочесть переписку умершего.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Как бесплатно перенести всю музыку из «ВКонтакте» в Apple Music или Spotify Как бесплатно перенести всю музыку из «ВКонтакте» в Apple Music или Spotify

Масштабный редизайн сайта «ВКонтакте»: как включить новый дизайн? Масштабный редизайн сайта «ВКонтакте»: как включить новый дизайн?

«Шаги ВКонтакте» — фитнес-сервис с синхронизацией Google Fit и Apple Health «Шаги ВКонтакте» — фитнес-сервис с синхронизацией Google Fit и Apple Health