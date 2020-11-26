Соцсеть «ВКонтакте» добавила специальную пометку для страниц людей, которые умерли. Вместо отметки о дате и времени последнего посещения указано, что это «страница умершего человека».
Чтобы назначить на страницу такую отметку, родственникам умершего нужно обратиться в поддержку «ВКонтакте» и предоставить доказательство смерти — например, фотографию свидетельства о смерти. Эта пометка видна только на странице пользователя, а в списке друзей она не появляется. При этом вся публикованная на странице информация и все сведения из профиля остаются нетронутыми.
Родственники не получают контроль над страницей и не могут менять настройки, удалять что-либо, читать переписку, просматривать скрытые альбомы и узнать, какие друзья были скрыты. Родственникам также может быть предложено удалить страницу умершего в качестве альтернативы, если её присутствие в соцсети доставляет им неприятные ощущения.
В случае злого розыгрыша или ошибки у пользователя (если он жив) есть возможность восстановить доступ к своей странице через поддержку, тогда пометка о его смерти будет снята.
Аналогичная возможность есть на Facebook. После получения доказательств смерти пользователя соцсеть превращает его страницу в мемориальную доску. При этом доверенному лицу становится доступна часть данных (например, фотографии), но полный доступ к странице не предоставляется, в частности нельзя прочесть переписку умершего.
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Ну там:
Скончался...
Не пережил увиденных красот( синдром Стендаля )...
Умер Максим и х...с ним...
Умерла Клавдия Ивановна! – сообщил заказчик.
– Ну, царствие небесное, – согласился Безенчук, – преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают – это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, – значит, «преставилась»… А, например, которая покрупнее, да похудее – та, считается, «богу душу отдает»…
– То есть как это считается? У кого это считается?
«– У нас и считается. У мастеров… Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что «в ящик сыграли». А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, «приказал долго жить». А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят — «перекинулся» или «ноги протянул». Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что «дуба дают». Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал»…
😆