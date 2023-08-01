«ВКонтакте» возглавила топ самых популярных соцсетей и мессенджеров в России
Фархад Усманов —
Коллеги из Rozetked поделились данными аналитического сервиса Google Trends, согласно которым пользователи из России чаще всего ищут информацию о соцсети «ВКонтакте». Другими мессенджерами и социальными платформами они интересуются намного меньше.
Интересно, что по количеству поисковых запросов «ВКонтакте» удалось опередить даже Telegram и WhatsApp. Причём российская соцсеть оказалась популярнее этих мессенджеров примерно втрое.
Второе место занимает YouTube — его ищут почти столько же, сколько и «ВКонтакте», а вот Instagram* почти никому не интересен.
По данным апрельского исследования Mediascope, лидером по ежедневному количеству пользователей в России стала соцсеть «ВКонтакте» (53,3 млн), за ней следует Telegram (50,9 млн) и YouTube (50,7 млн).
*принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
- «Сбер» начал аннулировать бонусные баллы и отключать клиентов от программы лояльности
- Мошенники определились с жертвами: они расставили ловушки для жителей и гостей Москвы
- Мошенники начали присылать курьеров за наличными прямо на дом
- Мошенники сменили стратегию: они больше не спрашивают номер карты, но всё равно получают ваши деньги