«ВКонтакте» возглавила топ самых популярных соцсетей и мессенджеров в России

Фархад
VK

Коллеги из Rozetked поделились данными аналитического сервиса Google Trends, согласно которым пользователи из России чаще всего ищут информацию о соцсети «ВКонтакте». Другими мессенджерами и социальными платформами они интересуются намного меньше.

Интересно, что по количеству поисковых запросов «ВКонтакте» удалось опередить даже Telegram и WhatsApp. Причём российская соцсеть оказалась популярнее этих мессенджеров примерно втрое.

VK

Второе место занимает YouTube — его ищут почти столько же, сколько и «ВКонтакте», а вот Instagram* почти никому не интересен.

По данным апрельского исследования Mediascope, лидером по ежедневному количеству пользователей в России стала соцсеть «ВКонтакте» (53,3 млн), за ней следует Telegram (50,9 млн) и YouTube (50,7 млн).

*принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.
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Источник:
Rozetked
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Комментарии

samOsebe
+491
samOsebe
а что, имеется выбор?)
7 минут назад
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