«ВКонтакте» запустила новый вид шопинга — шопсы





Шопсы — публикации с товарными карточками, по которым можно совершить покупку. Новый формат контента даёт возможность пользователям заниматься шопингом в соцсети, авторам — зарабатывать на рекламе товаров, бизнесу — увеличивать охваты и стимулировать продажи. Шопсы — публикации с товарными карточками, по которым можно совершить покупку. Новый формат контента даёт возможность пользователям заниматься шопингом в соцсети, авторам — зарабатывать на рекламе товаров, бизнесу — увеличивать охваты и стимулировать продажи. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Шопсы — новый этап развития социальной коммерции „ВКонтакте“. Контент становится драйвером экономики: креаторы получают доход, бренды — продажи, а пользователи — моментальный шопинг внутри соцсети. Для „ВКонтакте“ как крупнейшей в России контентной платформы это новые перспективы роста таймспента и рекламной выручки. Мы объединяем потребности всех сторон и формируем новый растущий рынок в партнёрстве с крупнейшим игроком электронной коммерции в России. Мы продолжим работать над совершенствованием наших инструментов социальной коммерции, чтобы покупки из контента стали частью повседневности», — заявил директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.

Для монетизации шопсов авторам доступна реферальная программа, первым партнёром которой стал Ozon. За два месяца тестирования программы авторы заработали более 500 млн рублей, помогая предпринимателям развивать бизнес: рекламный контент набрал более 2,2 млрд просмотров.Шопсы можно встретить в любом формате: постах, клипах, историях, прямых трансляциях и длинных видео. Благодаря обновлённым алгоритмам рекомендаций пользователи видят релевантный для них контент с товарами. Товарные карточки и ссылки упрощают покупку: больше не нужно делать скриншоты, переписывать артикулы или искать товар вручную — достаточно кликнуть по публикации и оформить заказ, не выходя из соцсети.Авторы «ВКонтакте» получили новую возможность монетизации через реферальную программу. Креаторы могут снимать контент с товарами и получать процент с каждой продажи по публикации. Каталог товаров для рекламы доступен на платформе для сотрудничества авторов и бизнеса VK AdBlogger.Бренды могут самостоятельно создавать шопсы, формируя имидж и увеличивая продажи. Чтобы выйти на более широкую аудиторию и завоевать её доверие, бизнес может заказать рекламу у авторов. Предпринимателю не нужно составлять техническое задание и подбирать блогеров — заинтересованные авторы самостоятельно возьмут товар в работу. Продавцы Ozon могут определить процент вознаграждения, который автор получает за продажу товара.