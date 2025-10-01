«ВКонтакте» запустила новый вид шопинга — шопсы

Шопсы — публикации с товарными карточками, по которым можно совершить покупку. Новый формат контента даёт возможность пользователям заниматься шопингом в соцсети, авторам — зарабатывать на рекламе товаров, бизнесу — увеличивать охваты и стимулировать продажи.
Пользователям
Шопсы можно встретить в любом формате: постах, клипах, историях, прямых трансляциях и длинных видео. Благодаря обновлённым алгоритмам рекомендаций пользователи видят релевантный для них контент с товарами. Товарные карточки и ссылки упрощают покупку: больше не нужно делать скриншоты, переписывать артикулы или искать товар вручную — достаточно кликнуть по публикации и оформить заказ, не выходя из соцсети.
Авторам
Авторы «ВКонтакте» получили новую возможность монетизации через реферальную программу. Креаторы могут снимать контент с товарами и получать процент с каждой продажи по публикации. Каталог товаров для рекламы доступен на платформе для сотрудничества авторов и бизнеса VK AdBlogger.
Бизнесу
Бренды могут самостоятельно создавать шопсы, формируя имидж и увеличивая продажи. Чтобы выйти на более широкую аудиторию и завоевать её доверие, бизнес может заказать рекламу у авторов. Предпринимателю не нужно составлять техническое задание и подбирать блогеров — заинтересованные авторы самостоятельно возьмут товар в работу. Продавцы Ozon могут определить процент вознаграждения, который автор получает за продажу товара.
«Шопсы — новый этап развития социальной коммерции „ВКонтакте“. Контент становится драйвером экономики: креаторы получают доход, бренды — продажи, а пользователи — моментальный шопинг внутри соцсети. Для „ВКонтакте“ как крупнейшей в России контентной платформы это новые перспективы роста таймспента и рекламной выручки. Мы объединяем потребности всех сторон и формируем новый растущий рынок в партнёрстве с крупнейшим игроком электронной коммерции в России. Мы продолжим работать над совершенствованием наших инструментов социальной коммерции, чтобы покупки из контента стали частью повседневности», — заявил директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.