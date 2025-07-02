«ВКонтакте» запустила VK Dev Grants с призовым фондом 5 миллионов рублей

Артем
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Вознаграждение поделится между победителями.

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Платформа VK Mini Apps открыла прием заявок на грантовую программу VK Dev Grants. Разработчики смогут создать мини-приложение с нуля и продвинуть его среди многомиллионной аудитории «ВКонтакте». В общей сложности авторы лучших проектов разделят между собой 5 миллионов рублей. 

Подать заявку на участие можно как индивидуально, так и вместе с командой. За 6 месяцев разработчики пройдут путь от идеи мини-приложения до первых результатов по монетизации. Участников ждут вебинары и Q&A-сессии с экспертами VK Mini Apps и «ВКонтакте», а также помощь в продвижении даже после завершения программы. 

«VK Dev Grants — гораздо больше, чем просто конкурс. Это возможность погрузиться в платформу VK Mini Apps, с нуля создать востребованный сервис и монетизировать его — показать лучший результат и получить грантовую поддержку проекта на всех этапах его развития. Участники нашей программы получат уникальный опыт, помощь экспертов и поддержку всего комьюнити платформы VK Mini Apps», ― отмечает руководитель направления взаимодействия с внешними разработчиками ВКонтакте Дмитрий Задохин.

К конкурсу допускаются приложения, которые были зарегистрированы на платформе VK Mini Apps после 2 июля 2025 года по направлениям «Игровые сервисы», «Социальные сервисы» и «Инструменты для авторов ВКонтакте». Участвовать в грантовой программе можно как с одним мини-приложением, так и с несколькими. 

Правила участия и регистрация доступны по ссылке

Лучшие проекты и победители специальных номинаций VK Dev Grants будут объявлены 13 декабря 2025 года — на торжественной церемонии награждения в Санкт-Петербурге.
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