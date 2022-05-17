«ВКонтакте» запустила VK Мессенджер
Артем Фунтиков —
Главная российская соцсеть запустила отдельное приложение для общения.
С помощью VK Мессенджера можно общаться с друзьями из «ВКонтакте»
и номерами, которые хранятся у вас в смартфоне. Уже сейчас пользователям доступны самые важные функции, позволяющие всегда оставаться на связи. Групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио и видеозвонки без ограничений, возможность записывать голосовые сообщения и читать их текстовые расшифровки.
Пользователи могут отправлять музыку, стикеры, фото, видео и сторис, файлы объемом до 2 Гб, а также делиться геопозицией, переводить деньги и многое другое. Если вы отправили сообщение человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.
Кроме того в мессенжере есть набор функций, которых нет в основном приложении VK. Например, возможность скрыть время последней активности. В фантом-чатах — все сообщения будут пропадать спустя заданное время.
Мобильный VK Мессенджер имеет гибкую настройку персонализации и «тёмную тему». Можно установить фон и шрифты по своему вкусу, как в отдельных чатах, так и во всем приложении. Неактуальные переписки можно спрятать, а самые важные закрепить в списке чатов.
Приложение VK Мессенджер уже доступно для Android и iOS.
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Везде идёт реклама хорошо платили
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