VK Мессенджеры

«ВКонтакте» запустила VK Мессенджер

Артем
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Главная российская соцсеть запустила отдельное приложение для общения.

С помощью VK Мессенджера можно общаться с друзьями из «ВКонтакте»
и номерами, которые хранятся у вас в смартфоне. Уже сейчас пользователям доступны самые важные функции, позволяющие всегда оставаться на связи. Групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио и видеозвонки без ограничений, возможность записывать голосовые сообщения и читать их текстовые расшифровки.

Пользователи могут отправлять музыку, стикеры, фото, видео и сторис, файлы объемом до 2 Гб, а также делиться геопозицией, переводить деньги и многое другое. Если вы отправили сообщение человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.

Кроме того в мессенжере есть набор функций, которых нет в основном приложении VK. Например, возможность скрыть время последней активности. В фантом-чатах — все сообщения будут пропадать спустя заданное время.

Мобильный VK Мессенджер имеет гибкую настройку персонализации и «тёмную тему». Можно установить фон и шрифты по своему вкусу, как в отдельных чатах, так и во всем приложении. Неактуальные переписки можно спрятать, а самые важные закрепить в списке чатов.

Приложение VK Мессенджер уже доступно для Android и iOS


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Комментарии

Mers
+3932
Mers
Ну а ссылка хте?
Сегодня в 14:18
#
+36
acinatnas
А тем временем Гугл начал бороться с "импортозамещением" приложений, заставляя разработчиков убирать возможность устанавливать APK через файловые менеджеры. В обновлении Total Commander об этом уже указано в ченджлоге.
Сегодня в 16:57
#
+9
Ruslan Galandarov
Везде идёт реклама хорошо платили
Сегодня в 17:55
#
+33
Satan666
Из самого вк выносят каждый раздел в отдельное приложение,но зато решить проблему в музыке не могут найти время,месяц проблему решают,идиоты...
час назад в 21:03
#
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