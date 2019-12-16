Эксперты будут оценивать подобранные алгоритмом публикации. Посты с положительной оценкой будут подниматься в ленте рекомендаций. Тематические ленты запущены в 11 категориях: «Туризм», «Фото», «Наука», «Кино», «Музыка», «Игры», «ИТ», «Стиль», «Юмор», «Арты» и «Спорт». Во кладке «Для вас» будут собираться все материалы, которые могут быть интересны конкретному пользователю.
Сообщается, что контент для лент отбирается алгоритмами и открытой редакцией — экспертами в одной из тем. На запуске приглашения получили участники VK Talents, а также известные пользователи «ВКонтакте». Экспертом может стать любой активный пользователь социальной сети, который пройдет тестирование. Подать заявку на участие можно здесь.
Планируется, что у каждой тематической ленты будет свой состав экспертов, оценивающих контент. Чем больше положительных откликов получит материал, тем выше его поднимут алгоритмы. Если эксперт перестанет участвовать в отборе публикаций или на материалы по его выбору много жалоб, то его могут отстранить от участия в программе.
Тематические ленты были представлены в ноябре 2019 года. Представители соцсети сравнили новую функцию с новостными проектами Apple и Facebook, в которых за качеством контент тоже следят алгоритмы и живые эксперты.
Сообщается, что контент для лент отбирается алгоритмами и открытой редакцией — экспертами в одной из тем. На запуске приглашения получили участники VK Talents, а также известные пользователи «ВКонтакте». Экспертом может стать любой активный пользователь социальной сети, который пройдет тестирование. Подать заявку на участие можно здесь.
Планируется, что у каждой тематической ленты будет свой состав экспертов, оценивающих контент. Чем больше положительных откликов получит материал, тем выше его поднимут алгоритмы. Если эксперт перестанет участвовать в отборе публикаций или на материалы по его выбору много жалоб, то его могут отстранить от участия в программе.
Тематические ленты были представлены в ноябре 2019 года. Представители соцсети сравнили новую функцию с новостными проектами Apple и Facebook, в которых за качеством контент тоже следят алгоритмы и живые эксперты.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: