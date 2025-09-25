Владелец iPhone 16 Pro Max целый год тестировал «полезную» функцию iOS 17 и 18, а теперь рассказал о результатах

Фото: UnsplashСогласно источнику, автор купил новый iPhone 16 Pro Max в сентябре 2024 года и с первого дня заряжает смартфон со включенной функцией безопасной зарядки. Напомним, что она заряжает АКБ только до 80%, а потом ограничивает поступление энергии до отключения кабеля. В ходе эксперимента владелец смартфона старался не опускать заряд ниже 20%, чтобы не допускать критического разряда и не испортить результаты теста.
Некоторое время назад Apple добавила в iOS функцию безопасной зарядки. Редактор MacRumors решил в течение года протестировать эту фичу и теперь рассказал, что получилось в итоге.
По итогу спустя год в разделе «Состояние аккумулятора» его iPhone 16 Pro Max отображается 299 циклов зарядки и 94% остаточной емкости. Чаще всего он заряжался по кабелю, но иногда на улице использовался MagSafe. Автор говорит, что результат является средним показателем для многих пользователей той же модели вне зависимости от включенной функции безопасной зарядки.
Также он сообщил, что проводил аналогичный тест с iPhone 15 Pro Max, купленным в сентябре 2023. Автор заряжал его до 80% до сентября 2024 года и получил те же 94% емкости при трех сотнях циклов. Он говорит, что до сих пор заряжает его таким же образом, но сейчас 15-ка показывает 88% емкости при 352 циклах. Очевидно, что аккумулятор сильнее всего деградирует, когда им не пользуются.