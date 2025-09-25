Владелец iPhone 16 Pro Max целый год тестировал «полезную» функцию iOS 17 и 18, а теперь рассказал о результатах

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Некоторое время назад Apple добавила в iOS функцию безопасной зарядки. Редактор MacRumors решил в течение года протестировать эту фичу и теперь рассказал, что получилось в итоге.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, автор купил новый iPhone 16 Pro Max в сентябре 2024 года и с первого дня заряжает смартфон со включенной функцией безопасной зарядки. Напомним, что она заряжает АКБ только до 80%, а потом ограничивает поступление энергии до отключения кабеля. В ходе эксперимента владелец смартфона старался не опускать заряд ниже 20%, чтобы не допускать критического разряда и не испортить результаты теста.

По итогу спустя год в разделе «Состояние аккумулятора» его iPhone 16 Pro Max отображается 299 циклов зарядки и 94% остаточной емкости. Чаще всего он заряжался по кабелю, но иногда на улице использовался MagSafe. Автор говорит, что результат является средним показателем для многих пользователей той же модели вне зависимости от включенной функции безопасной зарядки.

Также он сообщил, что проводил аналогичный тест с iPhone 15 Pro Max, купленным в сентябре 2023. Автор заряжал его до 80% до сентября 2024 года и получил те же 94% емкости при трех сотнях циклов. Он говорит, что до сих пор заряжает его таким же образом, но сейчас 15-ка показывает 88% емкости при 352 циклах. Очевидно, что аккумулятор сильнее всего деградирует, когда им не пользуются. 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Российские операторы творят с SIM-картами что-то странное и возмутительное. Как власти такое вообще разрешают?!
«Просто отстой!»: фанаты жестко разнесли Apple за отвратительную iOS 26 и отменяют свои предзаказы на iPhone 17
Я не буду пользоваться заменой Apple Pay от «Сбера» и «Т-банка» на своем iPhone, и вот почему

Рекомендации

Рекомендации

Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов
На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать
Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было
ВК настиг масштабный сбой по всей стране: не работает вообще ничего (обновлено)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5416
Mers
Я заряжал 13ПМ, после покупки, 9 месяцев по шнурку всегда до 100%, один раз в 2 дня (на выходных один раз в 3). Емкость была 100%. Потом купил беспроводную, и все, ёмкость начала падать.
час назад в 15:28
#
Вася Вотафаков
+6365
Вася Вотафаков Mers
Беспроводная сильно нагревает аккум. Я думаю причина с этом.
час назад в 15:32
#
+52
makc80
16р начало декабрь 2024, до 85% (редко из-за глюков до 100) разряжался до 35-40, сейчас 184 цикла состояние 100%, беспроводная зарядка редко в машине 5-10 минут, в течении дня по возможности подзаряжаю чуть-чуть, в среднем использование 50-70. Всегда на бетках. Так что работает эта фича)))
час назад в 15:52
#
+19
AID_000727.126620933dfe4a60b9b8b34b0767d9dd.0431
Никто не берет во внимание пульсации зарядки … у зарядки apple примерно 1%, ugreen 1%, baseus 0.5% (не все). Некоторые заряжают китайщиной с пульсацией 300 милливольт (при 5в 1а) , это и убивает аккум за пол года. У меня был 11 с 850 циклами зарядки и 86% емкости…
20 минут назад
#