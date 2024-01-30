Владелец iPhone показал гениальное улучшение виджетов в iOS



В сети появился гениальный концепт переработанных виджетов для iPhone. О нем написали в Trend Hunter.



Идея принадлежит цифровому дизайнеру и блогеру Гэвину Нельсону. Он создал и опубликовал в X-Twitter свое виденье виджетов в iOS, которым вдохновился в watchOS 10. Блогер «скрестил» лучшее из двух ОС, и получилось вполне жизнеспособно.







На ролике можно увидеть, как Нельсон делает свайп от док-панели iOS вертикально вверх и «достает» из нижней кромки дисплея Smart Stack — панель с виджетами в виде ленты, после чего обратным движением «прячет» её. Именно таким способом реализованы виджеты в новой watchOS 10, и в интерфейсе iOS панель выглядит свежо и интересно.







Правда, есть одно препятствие для реализации такой идеи — жест от нижнего края дисплея вверх сейчас используется для возврата на домашний экран. Как вариант, Apple могла бы добавить еще один жест для открытия панели виджетов, который срабатывал бы не от кромки дисплея, а от середины док-панели.