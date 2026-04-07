Владелец iPhone вернулся с iOS 26 на iOS 18 и был шокирован разницей

Зарубежный блогер попользовался айфоном на базе iOS 18 и очень удивился тому, как он работает в сравнении с iOS 26. Об этом написали в 9to5Mac.
Согласно источнику, эксперимент провел Джон Грубер. На личном iPhone он использует iOS 26, но недавно на пару дней «переехал» на iPhone 16 Pro с iOS 18.7.7 на борту. То, что он увидел, крайне его удивило:
«Многие мелочи стали работать медленнее. Я не знаю, действительно ли что-то стало медленнее, но из-за замедления анимации это выглядит медленнее, а значит, и ощущается».
Иными словами, блогер отмечает более высокую отзывчивость iOS 26 из-за ускоренных системных анимаций. Я и сам это заметил, когда перешел с iOS 18.6 на iOS 26.4 пару недель назад — такая разница заставила меня полностью изменить мнение о новой ОС от Apple. Грубер советует всем, кто сомневается или страдает по iOS 18, найти такой девайс и походить с ним несколько дней после долгого использования iOS 26.