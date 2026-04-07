Владелец iPhone вернулся с iOS 26 на iOS 18 и был шокирован разницей

Олег


Зарубежный блогер попользовался айфоном на базе iOS 18 и очень удивился тому, как он работает в сравнении с iOS 26. Об этом написали в 9to5Mac. 

Согласно источнику, эксперимент провел Джон Грубер. На личном iPhone он использует iOS 26, но недавно на пару дней «переехал» на iPhone 16 Pro с iOS 18.7.7 на борту. То, что он увидел, крайне его удивило: 

«Многие мелочи стали работать медленнее. Я не знаю, действительно ли что-то стало медленнее, но из-за замедления анимации это выглядит медленнее, а значит, и ощущается». 

Иными словами, блогер отмечает более высокую отзывчивость iOS 26 из-за ускоренных системных анимаций. Я и сам это заметил, когда перешел с iOS 18.6 на iOS 26.4 пару недель назад — такая разница заставила меня полностью изменить мнение о новой ОС от Apple. Грубер советует всем, кто сомневается или страдает по iOS 18, найти такой девайс и походить с ним несколько дней после долгого использования iOS 26. 
1
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Я влюбился в iOS 26, хотя ненавидел ее всей душой. И вот почему
Вот как выглядит новая опция «укрощения» Liquid Glass в iOS 26.4. Это же гениально!
Apple раскрыла, сколько людей обновились на iOS 26. Вы будете в шоке

Такой будет iOS 27, и ее захотят все
9 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Это неофициальное приложение YouTube гораздо лучше стандартного. Забирайте и наслаждайтесь!
Просто пушка за 2 тысячи рублей. Вышла камера видеонаблюдения Xiaomi Smart Camera 3 3K с ИИ-отслеживанием

Комментарии (4)

+44
TheEwb
Он бы еще купил айфон 3г и поразился эмэйзингу
Сегодня в 09:17
iProJora
+281
iOS 6.1.3 работает шустрее
45 минут назад
+237
Gabriel
Видимо обновление у пользователей на iOS 26 идет не так быстро как хотелось бы.
Вот и пришлось подтягивать блогеров.
2 часа назад в 10:34
iProJora
+281
Бла-бла-бла!
Прокладон полный. Не ведитесь. iOS 26 полная туфта.
46 минут назад
Читайте также