Владелец ПВЗ Wildberries рассказал, сколько плохих оценок нужно, чтобы закрыть любой пункт выдачи
Александр Кузнецов —
Владелец одного из пунктов выдачи заказов с Wildberries разоткровенничался на «Пикабу». Он рассказал, как влияют на заработок оценки, которые покупатели оставляют ПВЗ, а также поведал, как конкуренты могут навредить бизнесу.
У Wildberries есть формула, по которой высчитывается доплата или штраф за рейтинг. Если рейтинг выше среднего по региону, пункт выдачи получает доплату, а если ниже — вычет из дохода.
Ежедневно пункт выдачи посещает несколько сотен человек, и если хотя бы несколько из них поставят единицу или двойку, рейтинг сильно упадёт, а для его восстановления потребуется полторы-две сотни пятёрок.
nonaPA3DpaKoH пишет, что Wildberries считает рейтинг 4,96 из 5 плохим и ежедневно штрафует такие пункты выдачи. Ежемесячно из-за низкой оценки можно терять примерно по 10 тысяч рублей.
По словам nonaPA3DpaKoH, если рейтинг достигнет 4,7 балла, пункт выдачи будет отключен от Wildberries и его закроют. Чтобы это произошло, достаточно того, чтобы 12 человек поставили низкую оценку. Такую подлость могут организовать конкуренты из числа владельцев соседних ПВЗ. Например, они подговорят знакомых сделать заказы с получением в определённом пункте — те получат товары и поставят единицы.
nonaPA3DpaKoH жалуется, что покупатели, ставящие единицы, зачастую не отличаются адекватностью. Они могут указать в отзыве, что у них плохое настроение, могут написать случайный набор символов, пожаловаться на качество товара (к которому ПВЗ не имеет отношения) и т. п. Такие отзывы можно обжаловать, но не всегда успешно, и это отнимает много времени.
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