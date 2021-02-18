



Компания X5 Retail Group, владеющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», собирается запустить платную подписку на различные сервисы. Оформить её смогут обладатели карт лояльности перечисленных магазинов, а также онлайн-сервиса «Перекрёсток Впрок» и доставок «Быстро» и «Около».



Рабочее название подписки — «Пакет» (оно может измениться при запуске продукта), а один из возможных слоганов — «Пакет брать будете?» Проект был презентован сотрудникам X5 Retail Group на этой неделе.







Подписка будет стоить от 199 до 499 рублей в месяц в зависимости от наполнения. Её смогут оформить только покупатели, совершившие покупки с использованием карты лояльности магазина или сервиса на сумму от 7000 рублей и выше. Это не окончательный вариант условий, решение по ним ещё не принято.



Обладатели подписки смогут получать скидки до 10% в магазинах и сервисах X5 Retail Group, а также другие преимущества (например, повышенное зачисление бонусных баллов на выбранные категории товаров). Кроме того, не исключено, что компания привлечёт к этому проекту партнёров, которые предложат пользователям дополнительные услуги на льготных условиях.







