Владелец Samsung Galaxy погиб из-за своего смартфона

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Австралии произошел трагический случай с летальным исходом, связанный со смартфоном Samsung Galaxy. О нем пишет Android Authority.

Согласно источнику, житель Сиднея не смог дозвониться до национальной экстренной службы по номеру горячей линии 000 со своего смартофона Galaxy. В результате он не получил помощь и умер. Оператор связи сообщает, что услуга была активна, а линия — свободна. Проблема возникла именно с самим смартфоном, старой моделью Samsung.

Сообщается, что аналогичный программный дефект есть у 70 моделей Galaxy прошлых лет, среди которых Galaxy S6 Edge, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 5, модели линейки A и J. Сама Samsung обратилась с официальным заявлением, призывающем всех владельцев любых моделей как можно скорее обновить ПО. 
2
Источник:
Android Authority
Комментарии

+184
Gabriel
Ну если бы это был айфон то виноватыми назначили тех кому не смогли дозвониться)))
Сегодня в 12:16
#