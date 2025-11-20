Владелец Samsung Galaxy погиб из-за своего смартфона

Фото: UnsplashСогласно источнику, житель Сиднея не смог дозвониться до национальной экстренной службы по номеру горячей линии 000 со своего смартофона Galaxy. В результате он не получил помощь и умер. Оператор связи сообщает, что услуга была активна, а линия — свободна. Проблема возникла именно с самим смартфоном, старой моделью Samsung.
В Австралии произошел трагический случай с летальным исходом, связанный со смартфоном Samsung Galaxy. О нем пишет Android Authority.
Сообщается, что аналогичный программный дефект есть у 70 моделей Galaxy прошлых лет, среди которых Galaxy S6 Edge, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 5, модели линейки A и J. Сама Samsung обратилась с официальным заявлением, призывающем всех владельцев любых моделей как можно скорее обновить ПО.