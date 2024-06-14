Владелец таксопарка раскрыл секреты такси: как всё устроено, как обманывают друг друга и кто зарабатывает больше всех





На сайте Smart-Lab опубликован рассказ «стратегического партнёра Яндекса» — владельца таксопарка в Сочи на 40 арендных машин и 300 водителей с собственными автомобилями. Он поведал, как устроен бизнес такси изнутри: про сложные отношения между «Яндекс Go», таксопарками, таксистами и пассажирами, про денежную составляющую и безуспешный поиск способов зарабатывать в этой сфере большие деньги.



По словам бизнесмена, неверно думать, что таксопарки это «прокладка» между сервисом и исполнителем, которая забирает себе какую-то часть выручки, не делая ничего полезного. Комиссия таксопарков относительно небольшая (3-5%, но бывает и меньше), при этом между ними существует большая конкуренция, из-за чего некоторые вынуждены брать к себе водителей, от которых отказываются все другие (например, с криминальным прошлым, банкротов, алиментщиков, с зависимостями и т. п.) Часто возникает «кассовый разрыв», ведь деньги водителям нужно выплачивать сразу, а от «Яндекса» они поступают с опозданием. Проблемные водители любят устраивать проблемы: заправляются в долг и не отдают деньги, исчезают после крупных аварий или десятков набранных штрафов. Раньше в таксопарки шло больше водителей, но сейчас поток снизился, поскольку «Яндекс Go» позволил самозанятым регистрироваться в сервисе напрямую.



Сдача автомобилей в аренду перестала окупаться. Раньше можно было купить машину неплохого уровня за миллион рублей, сдавать её за 2800 рублей в сутки, и примерно через год её стоимость полностью отбивалась, а через пять лет принесённых ею денег хватало на покупку пяти таких же автомобилей. Из-за роста цен окупаемость увеличилась до трёх лет, а из-за отсутствия хороших запчастей машина убивается примерно за такой же срок, то есть фактически она совсем не приносит прибыли. Расходы и риски остаются прежними: если с машиной случится серьёзная авария, не покрываемая страховкой, а с виновника будет нечего взять, можно считать, что деньги на её приобретение были потрачены впустую.



Владелец таксопарка находится под постоянным риском стать фигурантом уголовного дела. Обычно в договор включают пункт о том, что таксист несёт всю ответственность за оказываемые услуги, но если случится какая-то трагедия (например, в аварии погибнет ребёнок), могут привлечь не только водителя, но и владельца автомобиля, который не обеспечил должным образом безопасность своего транспортного средства.



Выручка таксистов в Сочи относительно большая — наиболее работящие накатывают за 12-часовую смену в среднем 16 тысяч рублей (с учётом того, что есть нормальные выходные, это около 350 тысяч в месяц), но за вычетом комиссий «Яндекса» и таксопарка, расходов на бензин, мойку и аренду выходит приблизительно 4 тысячи рублей в день. Это меньше 100 тысяч рублей в месяц, что не так-то и хорошо для столь дорогого города. К тому же, остаются дополнительные риски, например, штрафы за превышение скорости и выезд на встречную полосу, а если попасть в аварию, можно попасть на огромные расходы и мигом лишиться всего заработка.



Таксисты понимают, что являются для «Яндекса» источником дохода, компания не бедствует, а наоборот, год за годом наращивает выручку и прибыль. Поэтому они не видят ничего зазорного в том, чтобы обмануть её тем или иным способом. Например, можно испачкать салон и написать жалобу в поддержку, пожаловаться, что пассажир выбрал в приложении наличку и не заплатил, или поехать по своим делам, а поддержке сообщить, что отвозил пассажиру забытую им вещь — в этих случаях «Яндекс» предоставляет промокод, позволяющий работать без комиссии в течение нескольких часов, а это +20-25% к доходу.



Также не секрет, что таксисты стараются брать только выгодные заказы — например, «коротыши» в зоне с повышенным коэффициентом, за которые «Яндекс» доплачивает. Некоторые таксопарки предоставляют услугу по фильтрации заказов, но опытные таксисты знают рабочие способы игнорировать невыгодные поездки. К примеру, можно включить на смартфоне режим «самолёта» в тот момент, когда прилетает дальняя подача — система видит, что у водителя проблема с интернетом, и передаёт этот заказ другому, не снижая балл активности. Или же таксист может немного не доехать до клиента, остановиться, игнорировать сообщения и звонки и ждать, пока тот не отменит вызов. Если он не отменяет, можно отменить самому, а затем написать в поддержку, что пассажир был пьяный, грязный или с ребёнком, хотя не вызывал машину с детским креслом. Как ни странно, в «Яндексе» никто не пытается понять, как таксист это выяснил, если даже не доехал до клиента.



«Яндекс» иногда банит таксистов за злоупотреления и нарушения, но они научились обходить блокировку. К примеру, аккаунт может быть зарегистрирован на одного человека, а возить будет другой (но это быстро раскрывается после жалоб пассажиров). Водители также пользуются законодательной возможностью обязать любую организацию уничтожить персональные данные: «Яндекс» удаляет у себя информацию о человеке, после чего он может зарегистрироваться в другом таксопарке и продолжить катать людей.



Бизнесмен призвал не верит в сказки о том, что таксисты работают сами на себя и не зависят от воли начальства. Он сравнил этот бизнес с сетевым маркетингом: на таксистах лежит наиболее тяжёлая часть работы с большими рисками и незавидным доходом, при этом они выступают ещё и в качестве маркетологов, продвигая чужой бренд. «Яндекс» для них не работодатель, а информационный сервис, они лишены социальных гарантий, в том числе больничных и отпусков, но всем очевидно, что это не равноправное партнёрство, ведь именно «Яндекс» устанавливает правила, а таксистам остаётся лишь подстраиваться и подчиняться, а за любое нарушение можно лишиться возможности работать на этот сервис и на какое-то время остаться без средств к существованию.





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