Владелец трёх ПВЗ Wildberries рассказал, сколько он зарабатывает





Пикабушник nonaPA3DpaKoH рассказал о своём опыте заработка в качестве владельца трёх пунктов выдачи заказов с Wildberries. Он признался, что ещё несколько лет назад дела шли очень хорошо, но затем вознаграждения снизились, поэтому прибыль стала намного ниже.



Выдача заказов — сезонная работа, в какие-то месяцы товаров поступает много, в какие-то значительно меньше. Два-три года назад прибыль от всех трёх пунктов в среднем составляла 120-150 тысяч рублей в несезон и 350-400 тысяч рублей в сезон. Расходы были такими: налоги 7%, аренда — 120 000 р., зарплата — 180 000 р., расходные материалы — 20 000 р., коммунальные платежи — 10 000 р.



В начале 2023 года Wildberries изменил условия сотрудничества, урезал вознаграждение до 4% с оборота и ввёл штрафы, в результате чего «карета превратилась в тыкву». Расходы увеличились, а прибыль со всех трёх пунктов теперь даже в сезон не превышает 120 тысячи рублей. nonaPA3DpaKoH опасается, что к осени Wildberries ухудшит условия ещё сильнее, и тогда его бизнес станет убыточным.

