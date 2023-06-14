Владелец трёх ПВЗ Wildberries рассказал, сколько он зарабатывает

Александр



Пикабушник nonaPA3DpaKoH рассказал о своём опыте заработка в качестве владельца трёх пунктов выдачи заказов с Wildberries. Он признался, что ещё несколько лет назад дела шли очень хорошо, но затем вознаграждения снизились, поэтому прибыль стала намного ниже.

Выдача заказов — сезонная работа, в какие-то месяцы товаров поступает много, в какие-то значительно меньше. Два-три года назад прибыль от всех трёх пунктов в среднем составляла 120-150 тысяч рублей в несезон и 350-400 тысяч рублей в сезон. Расходы были такими: налоги 7%, аренда — 120 000 р., зарплата — 180 000 р., расходные материалы — 20 000 р., коммунальные платежи — 10 000 р.

В начале 2023 года Wildberries изменил условия сотрудничества, урезал вознаграждение до 4% с оборота и ввёл штрафы, в результате чего «карета превратилась в тыкву». Расходы увеличились, а прибыль со всех трёх пунктов теперь даже в сезон не превышает 120 тысячи рублей. nonaPA3DpaKoH опасается, что к осени Wildberries ухудшит условия ещё сильнее, и тогда его бизнес станет убыточным.

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Комментарии

+559
franzisonfire
Ну в начале в МММ зарабатывали а чем дальше тем все))
2 часа назад в 21:19
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Alll
+3772
Alll
ну пускай, как было недавно, устроят флешмоб по закрытию пвз на пару дней. посмотрим как это охреневшая свинья будет пихать свой товар. я вообще смотрю у нее берегов не видно что ли? хамское отношение ко всем кто ведет с ней этот бизнес. от партнеров до клиентов.
час назад в 21:23
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