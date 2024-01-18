Владельцам электромобилей разрешили бесплатно ездить по всей стране

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Правительство РФ возобновит льготу для водителей электрокаров. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Речь идет о бесплатном проезде по платным федеральным дорогам. В рамках проекта «Электромобиль и водородный автомобиль» такая льгота ранее уже предоставлялась, и правительство положительно оценило эффекты от её введения.







В 2023 году льготой воспользовались около 5000 водителей, которые совершили 315 тысяч бесплатных проездов по платным трассам. Поэтому власти приняли решение продлить действие этого послабления с 19 января 2024 года. В рамках льготы владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться следующими автодорогами: М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, северный обход Одинцово, а также участок с 15-го по 58-й километр трассы М-11.