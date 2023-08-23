Покупатели AirPods Max в ярости: наушники потеют и мрут, как «ноунейм» с AliExpress

Олег

AirPods Max

Фото: 9to5Mac

Пользователи наушников AirPods Max жалуются в сети на конструктивный дефект. О нем пишет 9to5Mac.

Проблему с образованием конденсата внутри чашек заметили сразу после старта продаж AirPods Max. С того момента прошло почти три года, но владельцы продолжают жаловаться на мокрые наушники. И проблема не только эстетическая.

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AirPods Max
Фото: @mezhhii

Не говоря уже о том, что лужа внутри наушников за $550 это очень грустно, некоторые пользователи отмечают, что постоянно собирающаяся влага внутри амбюшур иногда становится причиной поломки AirPods Max. Это логично: капли проникают в корпус, где немало металлических элементов, которые в течение месяцев окисляются (на фото ниже). В результате устройство перестает работать. 

Фото: @mezhhii
Фото: @mezhhii

Это подтверждает ветка Reddit, посвященная поломкам AirPods Max — форумчане негодуют, что самая частая причина неисправности наушников это влага. Даже если аксессуар полностью не выходит из строя, качество звука существенно ухудшается. Многие фанаты Apple соглашаются, подобных банальных проблем меньше всего ожидаешь в устройстве такой компании, как Apple — настолько грубые просчеты в эргономике скорее свойственны "ноунейм"-наушникам с AliExpress. 

Сама Apple не признает эту проблему дефектом конструкции AirPods Max. Более двух лет назад юристы в США подали групповой иск, но компания продолжает утверждать, что главная причина образования конденсата — неосторожность при использовании наушников. Заменить устройство по гарантии удается единицам «счастливых» покупателей. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

–13
AID_001971.0bc466fc4a2443328556c8b7a7b3d621.1739
Какая "ярость", автор у тебя проблема с восприятием эмоций? Алекситимия дело такое...
час назад в 11:59
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–13
AID_001971.0bc466fc4a2443328556c8b7a7b3d621.1739 AID_001971.0bc466fc4a2443328556c8b7a7b3d621.1739
ух какой обидчивый))) синдром божочка местного еще тут, молодец. Давай продолжай. При этом такой бред написан, высосанный из пальца. Проблема была изначально, конструкция наушников не менялась, с чего проблема должна была уйти?
Полный бред.
32 минуты назад
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kardigan
+3138
kardigan
Устройства купленые на Али как минимум раз в десять дешевле, apple же продавая свой товар редко когда признаёт свои ошибки. Конечно, с ушей за 600 бакинских нужно пылинки сдувать и просто любоваться ими, а не сидеть часами и потеть.
час назад в 12:00
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