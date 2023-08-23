Покупатели AirPods Max в ярости: наушники потеют и мрут, как «ноунейм» с AliExpress

Фото: 9to5Mac



Пользователи наушников AirPods Max жалуются в сети на конструктивный дефект. О нем пишет 9to5Mac.



Проблему с образованием конденсата внутри чашек заметили сразу после старта продаж AirPods Max. С того момента прошло почти три года, но владельцы продолжают жаловаться на мокрые наушники. И проблема не только эстетическая.









Фото: @mezhhii



Не говоря уже о том, что лужа внутри наушников за $550 это очень грустно, некоторые пользователи отмечают, что постоянно собирающаяся влага внутри амбюшур иногда становится причиной поломки AirPods Max. Это логично: капли проникают в корпус, где немало металлических элементов, которые в течение месяцев окисляются (на фото ниже). В результате устройство перестает работать. Не говоря уже о том, что лужа внутри наушников за $550 это очень грустно, некоторые пользователи отмечают, что постоянно собирающаяся влага внутри амбюшур иногда становится причиной поломки AirPods Max. Это логично: капли проникают в корпус, где немало металлических элементов, которые в течение месяцев окисляются (на фото ниже). В результате устройство перестает работать.

Это подтверждает ветка Reddit, посвященная поломкам AirPods Max — форумчане негодуют, что самая частая причина неисправности наушников это влага. Даже если аксессуар полностью не выходит из строя, качество звука существенно ухудшается. Многие фанаты Apple соглашаются, подобных банальных проблем меньше всего ожидаешь в устройстве такой компании, как Apple — настолько грубые просчеты в эргономике скорее свойственны "ноунейм"-наушникам с AliExpress.Сама Apple не признает эту проблему дефектом конструкции AirPods Max. Более двух лет назад юристы в США подали групповой иск, но компания продолжает утверждать, что главная причина образования конденсата — неосторожность при использовании наушников. Заменить устройство по гарантии удается единицам «счастливых» покупателей.