





От владельцев наушников AirPods Max начали поступать сообщения о быстрой разрядке аккумулятора. Чехол Smart Case не помогает сберечь заряд.Пользователи обсуждают проблему на Reddit, в социальных сетях и на форумах поддержки Apple. В комплекте с наушниками идет специальный чехол Smart Case. При помещении в него AirPods Max включается режим энергосбережения и отключается активное соединение. Оказалось, что на практике это не работает. Владельцы наушников рассказывают, что за ночь уровень заряда может снизиться со 100% до 1%.Большинство пользователей, которые столкнулись с проблемами, сообщают, что заряд их наушников в чехле Smart Case упал за ночь ниже 10%. Таким образом AirPods Max непригодны для использования утром, поскольку приходится их заряжать.Сообщается, что причина такой быстрой разрядки до сих пор не найдена. Есть предположение, что одно из причин проблемы может быть подключение к Apple TV, поскольку сброс устройства и подключение его только к iPhone помогло в некоторых случаях.Похоже, что быстрая разрядка связана с прошивкой 3C16. Это обновление было выпущено 18 декабря, а первые упоминания проблемы появились 20 декабря. Если быстрый расход связан с ошибкой в программном обеспечении, то в ближайшее время проблема, скорее всего, будет устранения с помощью очередного апдейта.