Apple AirPods Pro 2

Владельцы AirPods Pro 2 в ярости — наушники ведут себя как дешёвка с AliExpress

Олег

AirPods Pro 2


7 сентября 2022 года компания Apple показала новые наушники AirPods Pro второго поколения. Теоретически они стали лучше оригинальной модели во всех отношениях, но по факту оказалось, что не всё так хорошо.

Покупатели новеньких «прошек» всё чаще жалуются в сети на их некорректную работу. В частности, они подвержены проблеме «плавающего» звука — когда звук в случайном порядке перемещается между левым и правым наушником. Иногда при таком глюке даже пропадает синхронизация аудиодорожки с видеорядом на смартфоне — то есть, если вы смотрите «разговорный» ролик, то голос блогера будет звучать отдельно от его мимики в видео.

Другая проблема, с которой столкнулись покупатели аксессуара — самопроизвольное увеличение и уменьшение громкости. При этом сам пользователь, разумеется, не осуществляет регулировку на смартфоне и не трогает сами наушники.

Жалоб на AirPods Pro 2 очень много — пользователи оставляют недовольные и даже гневные комментарии на Reddit, официальном форуме Apple и других площадках. Максим Хорошев, ведущий YouTube-канала Rozetked, тоже пожаловался на свои «прошки»: по его словам, наушники подключаются к смартфону, даже находясь в кейсе, и из-за этого быстро разряжаются.

Ранее мы рассказали о другом глюке AirPods Pro 2

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+23
NYX
Понятно, почему они не горбухе стоят уже 16500
Сегодня в 10:56
#
+1
AID_000078.5ddd1c7272214dd2a3bef6f072d06bc1.0743
Это ещё не известно, что там можно купить на Горбушке за 16500, от брака конечно ни кто не застрахован, но данная проблема скорее всего программная и надо разбираться на какой версии ios это происходит, а также через какое приложение воспроизводится музыка это может быть через приложения радио онлайн, я во всяком случае у себя такого не наблюдаю.
Сегодня в 11:23
#
+49
MRS
Вот все и ходят в последних эйрподсах за 16500🤣
Сегодня в 11:37
#
tellurian
+4556
tellurian MRS
Нормальная это цена. 16-17т.р.
Сегодня в 12:24
#
Ckor_30
+609
Ckor_30
Так это и есть дешевка в красивой обертке))
Сегодня в 12:51
#
–268
xtcxtc
да так и есть) им цена красная 5 тыщ.
Сегодня в 15:26
#
+322
Geek
Брак на браке и браком погоняет. Эпл что то опустились . За такую цену , качество должно быть идеальным .
Сегодня в 15:55
#
Denis1
+376
Denis1
Воронин то же иногда ведет себя как дешёвка с AliExpress
Сегодня в 17:03
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Volnorez Uraganov
+22
Volnorez Uraganov
За те деньги что за них просят , есть много наушников которые существенно превосходят их по звуку , при чем даже за меньшие деньги,
час назад в 19:44
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