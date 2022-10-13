Владельцы AirPods Pro 2 в ярости — наушники ведут себя как дешёвка с AliExpress

7 сентября 2022 года компания Apple показала новые наушники AirPods Pro второго поколения. Теоретически они стали лучше оригинальной модели во всех отношениях, но по факту оказалось, что не всё так хорошо.
Покупатели новеньких «прошек» всё чаще жалуются в сети на их некорректную работу. В частности, они подвержены проблеме «плавающего» звука — когда звук в случайном порядке перемещается между левым и правым наушником. Иногда при таком глюке даже пропадает синхронизация аудиодорожки с видеорядом на смартфоне — то есть, если вы смотрите «разговорный» ролик, то голос блогера будет звучать отдельно от его мимики в видео.
Другая проблема, с которой столкнулись покупатели аксессуара — самопроизвольное увеличение и уменьшение громкости. При этом сам пользователь, разумеется, не осуществляет регулировку на смартфоне и не трогает сами наушники.
Жалоб на AirPods Pro 2 очень много — пользователи оставляют недовольные и даже гневные комментарии на Reddit, официальном форуме Apple и других площадках. Максим Хорошев, ведущий YouTube-канала Rozetked, тоже пожаловался на свои «прошки»: по его словам, наушники подключаются к смартфону, даже находясь в кейсе, и из-за этого быстро разряжаются.
Ранее мы рассказали о другом глюке AirPods Pro 2.
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