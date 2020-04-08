Пользователи сообщают о проблемах с доступом к определенному контенту YouTube, например к музыкальным видео. При попытке просмотра пользователи получают сообщение «Произошла ошибка при загрузке содержимого. Повторите попытку позже».



В соответствующей ветке на reddit один из владельцев Apple TV 3 поколения связался со службой поддержки и сообщает, что проблема возникла на стороне Google после недавних изменений, которые были внесены в платформу YouTube. Несмотря на многочисленные отчеты об ошибках, Google не подтвердила наличие описываемой проблемы.



По словам пользователей ТВ-приставки, сброс настроек, очистка кэша и истории не помогает в устранении неисправности. Напомним Apple TV третьего поколения вышла в марте 2012 года, она оснащается процессором Apple A5, 2 ГБ оперативной памяти. Максимальное разрешение просматриваемого контента составляет 1080p (Full HD).





