Владельцы Apple Watch бесятся после установки watchOS 10.2. Всё из-за нового дизайна

Олег

В сети появляются жалобы на обновленный интерфейс Apple Watch, который мешает пользоваться часами. Пользователи пишут на форуме MacRumors.

Речь идет о большой панели в верхней части экрана Apple Watch, которая размывает фон и занимает примерно пятую часть дисплея. Первым на нее обратил внимание пользователь с ником The Cockney Rebel. Он говорит, что из-за семейных обстоятельств не использовал свои часы несколько недель, а когда включил их, то обнаружил размытую полосу сверху, которая сопровождает его почти во всём интерфейсе.

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Apple Watch

Другие форумчане отметили, что у них тоже есть такая панель, но многие обратили на нее внимание лишь сейчас. Несколько человек написали, что размытая зона сверху появилась после обновления до watchOS 10.2 и она там для того, чтобы подсвечивать отображение времени и название текущего приложения.

Apple Watch

Большинство участников дискуссии выразили недовольство таким редизайном. Они отмечают, что панель слишком большая и забирает минимум пятую часть и без того маленького дисплея. Скорее всего, это нововведение для приложений, использующих SwiftUI, и Apple пока не комментировала жалобы пользователей. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Misha Gynin
–71
Misha Gynin
Если бы не ваша статья, я бы и не знал что там в настройках есть такая полупрозрачная полоска, настройки удобнее с телефона делать, да и сделав один раз больше туда не лезешь 😛😏
6 минут назад
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