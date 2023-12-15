Владельцы Apple Watch бесятся после установки watchOS 10.2. Всё из-за нового дизайна

В сети появляются жалобы на обновленный интерфейс Apple Watch, который мешает пользоваться часами. Пользователи пишут на форуме MacRumors.



Речь идет о большой панели в верхней части экрана Apple Watch, которая размывает фон и занимает примерно пятую часть дисплея. Первым на нее обратил внимание пользователь с ником The Cockney Rebel. Он говорит, что из-за семейных обстоятельств не использовал свои часы несколько недель, а когда включил их, то обнаружил размытую полосу сверху, которая сопровождает его почти во всём интерфейсе.











Другие форумчане отметили, что у них тоже есть такая панель, но многие обратили на нее внимание лишь сейчас. Несколько человек написали, что размытая зона сверху появилась после обновления до watchOS 10.2 и она там для того, чтобы подсвечивать отображение времени и название текущего приложения.







Большинство участников дискуссии выразили недовольство таким редизайном. Они отмечают, что панель слишком большая и забирает минимум пятую часть и без того маленького дисплея. Скорее всего, это нововведение для приложений, использующих SwiftUI, и Apple пока не комментировала жалобы пользователей. Другие форумчане отметили, что у них тоже есть такая панель, но многие обратили на нее внимание лишь сейчас. Несколько человек написали, что размытая зона сверху появилась после обновления до watchOS 10.2 и она там для того, чтобы подсвечивать отображение времени и название текущего приложения.Большинство участников дискуссии выразили недовольство таким редизайном. Они отмечают, что панель слишком большая и забирает минимум пятую часть и без того маленького дисплея. Скорее всего, это нововведение для приложений, использующих SwiftUI, и Apple пока не комментировала жалобы пользователей.