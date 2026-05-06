Владельцы Apple Watch будут счастливы получить watchOS 26.5, и вот почему

Олег

Фото: Apple

Компания Apple исправила два неприятных бага своих часов, которые проявлялись в нативных приложениях. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, предрелизная сборка watchOS 26.5 RC устраняет следующие недочеты в системе: 

  • Ошибка, из-за которой в приложении «Сообщения» на Apple Watch при сопряжении с iPhone с двумя SIM-картами могло использоваться SMS вместо iMessage.
  • Ошибка, из-за которой звуковые оповещения приложения «Тренировка» могли не воспроизводиться, если телефон находился не рядом с Apple Watch.


Эти нюансы могли сильно раздражать пользователей, но больше не будут. Финальный релиз watchOS 26.5 для всех пользователей ожидается на следующей неделе, однако вы можете поставить сборку RC прямо сейчас, зайдя в раздел обновлений в приложении  Watch на привязанном iPhone и включив бета-обноления. Никаких проблем или багов в этой сборке не было замечено. 
Источник:
MacRumors
