Владельцы Apple Watch будут счастливы получить watchOS 26.5, и вот почему

Компания Apple исправила два неприятных бага своих часов, которые проявлялись в нативных приложениях. Об этом пишет MacRumors.

Ошибка, из-за которой в приложении «Сообщения» на Apple Watch при сопряжении с iPhone с двумя SIM-картами могло использоваться SMS вместо iMessage.

Ошибка, из-за которой звуковые оповещения приложения «Тренировка» могли не воспроизводиться, если телефон находился не рядом с Apple Watch.

Согласно источнику, предрелизная сборка watchOS 26.5 RC устраняет следующие недочеты в системе:Эти нюансы могли сильно раздражать пользователей, но больше не будут. Финальный релиз watchOS 26.5 для всех пользователей ожидается на следующей неделе, однако вы можете поставить сборку RC прямо сейчас, зайдя в раздел обновлений в приложении Watch на привязанном iPhone и включив бета-обноления. Никаких проблем или багов в этой сборке не было замечено.