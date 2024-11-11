Владельцы Apple Watch могут получить новую медаль. Как забрать её без тренировок

Фархад



Сегодня, 11 ноября, компания Apple запустила специальное соревнование активности в честь Дня ветеранов. Владельцы Apple Watch и iPhone могут получить специальные награды, выполнив очень короткое задание. Мы знаем, что среди наших читателей есть те, кто собирает все ачивки, поэтому регулярно делимся с вами способами их заполучить.

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Чтобы забрать себе в коллекцию эксклюзивную медаль, смените регион в настройках iPhone на США, запустите любую тренировку длительностью 11+ минут. Через несколько минут после завершения активности, вы получите уведомление о новом достижении.

Вместе с уникальными медалями пользователи Apple Watch получили новые анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.

Если вы вдруг пропустили дату, или у вас нет времени на тренировки, переведите дату на сопряжённом iPhone на 11 ноября 2024 года, смените регион на США, зайдите в «Здоровье» > «Обзор» > «Данные» > «Активность» и добавьте 11+ минут любой активности. Перезагрузите часы, получите медальку и верните текущую дату и регион в настройках смартфона.
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Комментарии

tellurian
+2027
tellurian
Спасибо!
2 часа назад в 13:14
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