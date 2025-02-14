Владельцы Apple Watch могут получить специальную награду. Как забрать её задним числом







Сегодня, 14 февраля, компания Apple запустила специальное соревнование активности в честь «Месяца сердца». Владельцы Apple Watch и iPhone могут получить специальные награды, выполнив очень короткое задание. Наверняка среди наших читателей есть коллекционеры ачивок, поэтому мы регулярно делимся с вами способами их заполучить. Сегодня, 14 февраля, компания Apple запустила специальное соревнование активности в честь «Месяца сердца». Владельцы Apple Watch и iPhone могут получить специальные награды, выполнив очень короткое задание. Наверняка среди наших читателей есть коллекционеры ачивок, поэтому мы регулярно делимся с вами способами их заполучить. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Чтобы забрать себе в коллекцию эксклюзивную медаль, запустите любую тренировку, чтобы закрыть красное кольцо активности. Через несколько минут после завершения, вы получите уведомление о новом достижении.Вместе с уникальными медалями пользователи Apple Watch получили новые анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.Лайфхак: если вы пропустили заветную дату, или у вас нет времени на тренировки, переведите дату на сопряжённом iPhone на 14 февраля 2025 года, зайдите в «Здоровье» > «Обзор» > «Данные» > «Активность» и добавьте любую тренировку (Бег на 2 км длительностью 2 часа). Перезагрузите часы, получите медальку и верните текущую дату в настройках смартфона.