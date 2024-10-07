Владельцы Apple Watch в шоке: часы с watchOS 11 творят настоящую магию, и это не шутка

Олег

Фото: MacRumors


В сети появляются отзывы о новой функции Apple Watch, которая помогает обнаружить заболевания задолго до их первых заметных признаков. Об этом пишет MacRumors.

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Согласно источнику, речь идет о приложении Vitals («Основные показатели»), которое появилось на «яблочных» часах вместе с новой watchOS 11. Оно агрегирует данные с датчиков здоровья, встроенных в Apple Watch, анализирует их и делает выводы об отклонениях в состоянии здоровья пользователя. Приложение доступно на Series 6 и более новых моделях, и первые владельцы часов на watchOS 11 уже публикуют удивленные отзывы об их работе.

«Я начала использовать Vitals, когда он только вышел в бета-версии, и с тех пор я болела дважды. Оба раза приложение знало об этом за пару дней, и я не чувствовала ничего плохого», — пользователь Reddit. 

Похожие отзывы появляются и в других соцсетях. Владельцы часов отмечают, что приложение Vitals обнаруживает отклонения в показателях здоровья и предупреждает пользователя о них еще за пару дней до того, как он сам явно почувствует, что заболел. Однако есть и противоположные отзывы людей, заболевание которых не было обнаружено заранее. Похоже, алгоритмы Apple всё еще не на 100% стабильны и сильно зависят от особенностей организма конкретного человека. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1929
tellurian
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Вчера в 18:56
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+932
Permyak
Самое время задать вопрос: почему плацебо помогает? Не всем и не всегда, но процент тех, кому помогло превышает тех, кто остался равнодушен. А как шаман (не певец) исцеляет и проклятия насылает? Примерно так же. Вывод: Людей невнушаемых мало, главное внушать правильно. Кашпировский — тот вообще «чудеса» творил. С оговоркой: не всем и не всегда, но мешки писем на студию приходили.
Здесь механизм следующий: часы сообщают и организм подстраивается. Таким образом: диагноз болезни предшествует. Чудо…
Вчера в 23:38
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