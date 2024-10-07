Владельцы Apple Watch в шоке: часы с watchOS 11 творят настоящую магию, и это не шутка



В сети появляются отзывы о новой функции Apple Watch, которая помогает обнаружить заболевания задолго до их первых заметных признаков. Об этом пишет MacRumors.







Согласно источнику, речь идет о приложении Vitals («Основные показатели»), которое появилось на «яблочных» часах вместе с новой watchOS 11. Оно агрегирует данные с датчиков здоровья, встроенных в Apple Watch, анализирует их и делает выводы об отклонениях в состоянии здоровья пользователя. Приложение доступно на Series 6 и более новых моделях, и первые владельцы часов на watchOS 11 уже публикуют удивленные отзывы об их работе.





«Я начала использовать Vitals, когда он только вышел в бета-версии, и с тех пор я болела дважды. Оба раза приложение знало об этом за пару дней, и я не чувствовала ничего плохого», — пользователь Reddit.



Похожие отзывы появляются и в других соцсетях. Владельцы часов отмечают, что приложение Vitals обнаруживает отклонения в показателях здоровья и предупреждает пользователя о них еще за пару дней до того, как он сам явно почувствует, что заболел. Однако есть и противоположные отзывы людей, заболевание которых не было обнаружено заранее. Похоже, алгоритмы Apple всё еще не на 100% стабильны и сильно зависят от особенностей организма конкретного человека.