Владельцы Apple Watch жалуются на проблемы с динамиками

Пользователи Apple Watch Series 10 стали всё чаще жаловаться на проблемы со звуком, воспроизводимым через динамик. Со временем он становится заметно тише.
Согласно сообщениям в сообществе поддержки Apple и на Reddit, динамик в свежих часах со временем становится тихим, а звук — приглушённым. Никаких способов решения пока нет. Вероятно, это связано с водными процедурами, но пользователи отмечают, что они регулярно активировали функцию Water Lock для удаления воды из динамиков после плавания.
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