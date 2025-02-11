Владельцы Apple Watch жалуются на проблемы с динамиками

Фархад

AW

Пользователи Apple Watch Series 10 стали всё чаще жаловаться на проблемы со звуком, воспроизводимым через динамик. Со временем он становится заметно тише.

Согласно сообщениям в сообществе поддержки Apple и на Reddit, динамик в свежих часах со временем становится тихим, а звук — приглушённым. Никаких способов решения пока нет. Вероятно, это связано с водными процедурами, но пользователи отмечают, что они регулярно активировали функцию Water Lock для удаления воды из динамиков после плавания.

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Сама Apple пока не отреагировала на жалобы пользователей. Пока неясно, насколько распространена эта проблема, и с чем она может быть связана. В лучшем случае Apple запустит программу бесплатного ремонта или пофиксит баг в обновлении ПО, а в худшем — пользователи так и останутся с этой проблемой.
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Источник:
MacRumors
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