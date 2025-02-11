Владельцы Apple Watch жалуются на проблемы с динамиками







Пользователи Apple Watch Series 10 стали всё чаще жаловаться на проблемы со звуком, воспроизводимым через динамик. Со временем он становится заметно тише.

Пользователи Apple Watch Series 10 стали всё чаще жаловаться на проблемы со звуком, воспроизводимым через динамик. Со временем он становится заметно тише.

Согласно сообщениям в сообществе поддержки Apple и на Reddit, динамик в свежих часах со временем становится тихим, а звук — приглушённым. Никаких способов решения пока нет. Вероятно, это связано с водными процедурами, но пользователи отмечают, что они регулярно активировали функцию Water Lock для удаления воды из динамиков после плавания. Согласно сообщениям в сообществе поддержки Apple и на Reddit, динамик в свежих часах со временем становится тихим, а звук — приглушённым. Никаких способов решения пока нет. Вероятно, это связано с водными процедурами, но пользователи отмечают, что они регулярно активировали функцию Water Lock для удаления воды из динамиков после плавания. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Сама Apple пока не отреагировала на жалобы пользователей. Пока неясно, насколько распространена эта проблема, и с чем она может быть связана. В лучшем случае Apple запустит программу бесплатного ремонта или пофиксит баг в обновлении ПО, а в худшем — пользователи так и останутся с этой проблемой.