Владельцы двухсимочных iPhone 15 Pro наконец-то получат волшебный ластик

Фархад

15 pro

Компания Apple обновила страницы операционок iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, добавив точные сроки запуска следующих обновлений.

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На всех трех страницах теперь указано, что новые функции и поддержка дополнительных языков Apple Intelligence появятся в начале апреля с релизом iOS 18.4, iPadOS 18.4 и ‌macOS Sequoia‌ 15.4. Примечательно, что впервые компания включила в пакет языков китайский, хотя до этого он нигде не упоминался.

Что это значит для пользователей из России? Ещё осенью многие владельцы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max внезапно обнаружили, что на их устройствах отсутствует волшебный ластик и все остальные функции Apple Intelligence. Мы выяснили, что проблема кроется в регионе, для котором предназначены эти устройства — Китай. Все девайсы (двухсимочные айфоны с кодом модели CH) не получили ни одной нейросетевой фичи из-за проблем Apple с местными регуляторами. Теперь, когда компания заключила сделку с Alibaba по требованию китайских властей, эти функции начнут появляться.

Скорее всего, бета-версии iOS 18.4, iPadOS 18.4 и ‌macOS Sequoia‌ 15.4 выйдут в ближайшие дни.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+311
Sergey2048
Что за ерунда, всё работало сразу, после обновления ОС на 18Или написал ерунду или у меня эксклюзив. 15Pro 2 физических симки.
Вчера в 20:51
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Yuri Konst
+36
Yuri Konst Sergey2048
Да никого здесь авторы не видят, гнут свою линию.
8 минут назад
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