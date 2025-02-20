Владельцы двухсимочных iPhone 15 Pro наконец-то получат волшебный ластик







Компания Apple обновила страницы операционок iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, добавив точные сроки запуска следующих обновлений. Компания Apple обновила страницы операционок iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, добавив точные сроки запуска следующих обновлений. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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На всех трех страницах теперь указано, что новые функции и поддержка дополнительных языков Apple Intelligence появятся в начале апреля с релизом iOS 18.4, iPadOS 18.4 и ‌macOS Sequoia‌ 15.4. Примечательно, что впервые компания включила в пакет языков китайский, хотя до этого он нигде не упоминался.Что это значит для пользователей из России? Ещё осенью многие владельцы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max внезапно обнаружили, что на их устройствах отсутствует волшебный ластик и все остальные функции Apple Intelligence. Мы выяснили, что проблема кроется в регионе, для котором предназначены эти устройства — Китай. Все девайсы (двухсимочные айфоны с кодом модели CH) не получили ни одной нейросетевой фичи из-за проблем Apple с местными регуляторами. Теперь, когда компания заключила сделку с Alibaba по требованию китайских властей, эти функции начнут появляться.Скорее всего, бета-версии iOS 18.4, iPadOS 18.4 и ‌macOS Sequoia‌ 15.4 выйдут в ближайшие дни.