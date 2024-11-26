Владельцы двухсимочных iPhone не увидят Apple Intelligence ещё долго

Фархад



Apple сталкивается с рядом трудностей в запуске нейросетевых функций Apple Intelligence в Китае из-за законов этой страны. Регуляторы отказываются одобрять подобные технологии, если иностранные компании не сотрудничают с местными фирмами.

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В интервью Financial Times один из регуляторов рассказал, что единственный вариант для иностранных производителей гаджетов — использование уже одобренных больших языковых моделей (LLM) от китайских компаний.

Такое требование побудило Apple начать переговоры с несколькими китайскими компаниями, включая Baidu, ByteDance и ИИ-стартап Moonshot.

Аналитики JP Morgan прогнозируют, что запуск Apple Intelligence на китайских девайсах состоится не ранее второй половины 2025 года, если Apple не решится заключить сделку с китайскими партнерами, чтобы ускорить одобрение.

Что это значит для российских пользователей iPhone, iPad и Mac, предназначенных для китайского рынка? Нейросетевые фичи вряд ли появятся на этих устройствах до релиза iOS 19. Речь идёт о тех самых «двухсимочных» iPhone, предназначенных для продажи на рынке материкового Китая.
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Источник:
MacRumors
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