Владельцы двухсимочных iPhone не увидят Apple Intelligence ещё долго







Apple сталкивается с рядом трудностей в запуске нейросетевых функций Apple Intelligence в Китае из-за законов этой страны. Регуляторы отказываются одобрять подобные технологии, если иностранные компании не сотрудничают с местными фирмами. Apple сталкивается с рядом трудностей в запуске нейросетевых функций Apple Intelligence в Китае из-за законов этой страны. Регуляторы отказываются одобрять подобные технологии, если иностранные компании не сотрудничают с местными фирмами. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В интервью Financial Times один из регуляторов рассказал, что единственный вариант для иностранных производителей гаджетов — использование уже одобренных больших языковых моделей (LLM) от китайских компаний.Такое требование побудило Apple начать переговоры с несколькими китайскими компаниями, включая Baidu, ByteDance и ИИ-стартап Moonshot.Аналитики JP Morgan прогнозируют, что запуск Apple Intelligence на китайских девайсах состоится не ранее второй половины 2025 года, если Apple не решится заключить сделку с китайскими партнерами, чтобы ускорить одобрение.Что это значит для российских пользователей iPhone, iPad и Mac, предназначенных для китайского рынка? Нейросетевые фичи вряд ли появятся на этих устройствах до релиза iOS 19. Речь идёт о тех самых «двухсимочных» iPhone, предназначенных для продажи на рынке материкового Китая.