Владельцы Galaxy Watch получили неприятный сюрприз от Google. Что с этим делать — неизвестно

Олег

Фото: Unsplash 

Пользователи смарт-часов на базе Wear OS жалуются на странную ошибку в системе, которая ничем не исправляется. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, речь идет о странном глюке приложения Google Clock. Раньше оно было доступно для всех часов на Wear OS, но теперь при попытке скачать утилиту на Galaxy Watch возникает оповещение о несовместимости.

Сама Google не комментировала эту ситуацию, а разозленные пользователи часов уже подозревают компанию в том, что она решила тайком сделать Clock эксклюзивом для Pixel Watch. 

Источник:
Phone Arena
