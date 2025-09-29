Владельцы Galaxy Watch получили неприятный сюрприз от Google. Что с этим делать — неизвестно

Фото: UnsplashСогласно источнику, речь идет о странном глюке приложения Google Clock. Раньше оно было доступно для всех часов на Wear OS, но теперь при попытке скачать утилиту на Galaxy Watch возникает оповещение о несовместимости.
Пользователи смарт-часов на базе Wear OS жалуются на странную ошибку в системе, которая ничем не исправляется. Об этом пишет Phone Arena.
Сама Google не комментировала эту ситуацию, а разозленные пользователи часов уже подозревают компанию в том, что она решила тайком сделать Clock эксклюзивом для Pixel Watch.