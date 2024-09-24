Владельцы iPhone 16 нашли способ улучшить его работу с помощью очень неожиданного «аксессуара»

Олег

Носокук


Пользователи новых айфонов делятся в сети полезнейшим лайфхаком — они надевают на смартфон носки. Об этом написали в Phone Arena.

Компания Apple в ходе сентябрьской презентации рассказала о новой системе микрофонов в iPhone 16 Pro: вместе с переработанным и прокачанным нативным «Диктофоном» устройство может стать портативной студией для звукозаписи. Однако покупатели новинок пошли дальше и с помощью обычного носка добились идеальной работы смартфона.

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Согласно источнику, ткань надевается на iPhone 16 Pro в роли импровизированной ветрозащиты и значительно улучшает качество записи звука на четыре встроенных микрофона. Пользователи надевают простой носок на смартфон и записывают сэмплы сквозь него, поражаясь разнице в звучании полученных треков. Материал, сезонность, изношенность и степень чистоты носка они не указывают: предполагается, что вы сами найдете нужное звучание, поэкспериментировав с разными носками и найдя наилучший именно для вас. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

tellurian
+1883
tellurian
😂🤣😂🤣😂🤣
час назад в 15:17
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